[Photos du jour] Affluence modeste pour la Foire à l'Ail et au Basilic de Tours

Avec moins de commerçants que d'habitude.

La Foire à l’Ail de Tours s’est tenue ce lundi comme tous les 26 juillet depuis le Moyen-Âge. Un format un peu réduit par rapport à son habitude, c'est-à-dire seulement la Rue de Châteauneuf, la Place du Grand Marché dite du Monstre, et la Place de la Victoire. A parcours réduit correspondait une affluence quelque peu clairsemée, crise sanitaire oblige.

Les commerçants y proposaient principalement de l’ail blanc, rose, violet, en bottes ou en tresses, dont la promotion était faite avec force slogans. On pouvait également trouver oignons, basilic, jambon, fromage, et toutes sortes de dérivés culinaires de l’ail. Slogans des commerçants, clients à nouveau présents et les terrasses bien occupées s'entremêlaient. Une édition 2021 “qui démarre doucement mais qui démarre quand même” à en croire une commerçante interrogée dans la matinée.



Exception faite du contexte sécuritaire, avec accès surveillés et police faisant de la prévention sur le port du masque, on pourrait presque croire à un retour à la normale, espéré l’année prochaine.

Pascal Montagne