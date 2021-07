Tours-Paris : trafic TGV très perturbé ce dimanche soir

La SNCF invite à décaler les voyages.

Des trains qui ne partent pas... D'autres bloqués sur leur trajet voire qui font demi-tour... Ce dimanche soir est très perturbé sur la ligne TGV qui relie Bordeaux à Paris via la Touraine, mais aussi l'axe en direction de Nantes et de la Bretagne.

En fin d'après-midi, un éboulement s'est produit à hauteur de la gare de Massy TGV. Une personne estdécédée. Du coup, le trafic a été totalement interrompu sur la ligne à grande vitesse qui rejoint la gare Montparnasse.

A Paris, la SNCF annonçait dans un premier temps 20 minutes de retard puis au moins 2h de retard sur tous es trains à partir de 17H30. Plusieurs d'entre eux ont déjà été supprimés et certains déviés vers la ligne classique. A Tours et Saint-Pierre-des-Corps, les trains en direction de Paris ou Bordeaux sont affichés retardés avec des délais d'au moins 30 minutes et parfois beaucoup plus.

A 20h, aucun délai de retour à la normale n'était annoncé et la SNCF invitait les voyageurs à reporter leur trajet quelle que soit leur destination. Les échanges et remboursements de billets sont gratuits en raison de la situation.