StorieTravaux, 25/07/21 - Chantier boulevard Preuilly et Rue du Pont Volant à Tours

Et aussi des déviations sur l’A10.

Chaque week-end avec la StorieTravaux vous êtes au courant des chantiers des jours à venir en Indre-et-Loire, en tout cas ceux portés à notre connaissance. Voici ce qui vous attend pour la semaine du 26 juillet...

Autoroute A10 :

Jusqu’à vendredi à 18h : fermeture partielle de la bretelle de sortie de l'échangeur Saint-Avertin (n°22) en provenance de Paris. Accès possible en direction de Tours-sud. Pour les usagers souhaitant emprunter la direction de Saint-Avertin, prendre la bretelle direction Tours-sud puis faire demi-tour au giratoire de l'Alouette.



Jusqu’à vendredi à 18h, jour et nuit : fermeture partielle de la bretelle d'entrée de l'échangeur Tours-centre (n°21) en provenance du boulevard Heurteloup et en direction de Paris. Accès possible en provenance de l'avenue Georges Pompidou. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.



Jusqu’au vendredi 3 septembre à 16h : zone de travaux située au niveau de l'échangeur Tours-nord (n°19). Des déviations seront mises en place permettant aux usagers d'emprunter les bretelles de sortie et d'entrée de l'échangeur Tours-nord (n°19) dans les deux sens de circulation.

Tours :

Ce lundi, début de travaux d’une semaine pour refaire la Rue du Pont Volant entre le Bd Maréchal Juin et la Rue St Barthélémy. Pendant leur réalisation, les véhicules ne pourront pas accéder aux places de stationnement dans cette zone. Seuls les accès aux véhicules des riverains seront possibles suivant l’avancement du chantier. Le jour de pose du goudron vendredi, la circulation sera interdite dans la rue. Il faudra sortir votre véhicule avant 8h.

Travaux avec impact sur le réseau Fil Bleu :

En raison de travaux rue Rouget de Lisle à Tours, les arrêts Récollets et Boutard ne sont pas desservis par la ligne C1 (direction Bretonneau) et ce jusqu’au 31 août. Vous devez vous reporter à l'arrêt Grand Marché situé Place des Halles, où à l’arrêt Walvein situé rue de l’Hôspitalité.



En raison de travaux boulevard Preuilly à Tours toute la semaine, les arrêts MAME, Preuilly, Boyer et Dames Blanches ne sont pas desservis par les lignes 4 et 15. Vous devez vous reporter aux arrêts provisoires, situés rue du Docteur Chaumier et rue des Tanneurs. De plus, les arrêts MAME et Preuilly ne sont pas desservis par les lignes 3 et 34. Vous devez vous reporter aux arrêts provisoires, situés rue du Docteur Chaumier et rue du Commandant Bourgouin.