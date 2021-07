StorieTouraine, 25/07/21 - 1 700 personnes contre le pass sanitaire à Tours ; Incendie à Genillé ; Le calendrier de l’US Tours dévoilé...

Et pas de médaille olympique pour le Canadien qui s’entraînait à Joué.

La StorieTouraine est un concentré de l’actualité en Indre-et-Loire; Voici l’édition de ce dimanche.

---------------------

Manifestation à Tours...

Après un premier rassemblement qui a réuni environ 1 200 personnes samedi 17 juillet, les anti-pass sanitaire appelaient à une seconde manifestation tourangelle ce week-end. L’affluence a été un peu plus conséquente avec 1 700 personnes dans les rues du centre-ville pendant l’après-midi dans le but de dénoncer l’obligation de vaccination pour les soignants ou la nécessité de justifier de son statut Covid pour accéder à tout un tas d’activités. Le cortège s’est notamment rendu devant la préfecture d’Indre-et-Loire et la gare de Tours avant de s’arrêter Place Jean Jaurès, là où il avait démarré. Un prochain défilé est envisagé samedi 31 juillet à 14h au même endroit.

Indignation en Nord-Touraine...

La communauté de communes Gâtine Choisilles Pays de Racan réagit après la découverte de tags d’étoiles de David aux abords du centre de vaccination anti-Covid de Neuillé-Pont-Pierre en fin de semaine : « Une analogie inadmissible » selon les élus.

Incendie à Genillé...

Ce samedi en début d’après-midi, le toit d’une maison en cours de construction s’est enflammé Rue Imbert. une vingtaine de pompiers du lochois sont intervenus pour l’éteindre. 30m² de toiture ont été détruits. Le sinistre n’a pas fait de victime. Il pourrait être lié à la foudre.

Décès dans un restaurant...

Vendredi soir, un touriste hollandais de 75 ans est mort lors de son repas dans un restaurant italien d’Amboise. Il a fait une fausse route en mangeant, clients et secouristes n’ont pas réussi à le réanimer.

Jeux Olympiques de Tokyo...

On vous avait parlé de la préparation jocondienne d’un escrimeur canadien; Shaul Gordon. Il disputait son 1er match ce samedi face à un Iranien... et il n’ira pas plus loin que les 32e de finale dans cette compétition olympique car il a perdu. Il faut dire que son adversaire était d’un haut niveau ayant notamment terminé 4e des derniers JO de Rio en 2016.

Rugby...

Les calendriers sportifs se dévoilent les uns après les autres et l’US Tours connait désormais le sien... Début de saison à Tonnelé contre Nantes le 12 septembre puis nouvelle rencontre à la maison la semaine suivante contre Courbevoie. La fin de saison régulière est annoncée le 17 avril au Rheu.