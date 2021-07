StorieTouraine, 24/07/21 - Nouveaux lieux de tests Covid ; Des chevaux sur l’A10 ; Un arrêté anti-rave party...

Et on a la date du début du championnat de foot.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce samedi.

Nouveaux sites de test Covid...

Avec l’extension du pass sanitaire aux sites de culture et de loisirs depuis mercredi, les besoins en dépistage évoluent pour les personnes non vaccinées et il faut s’adapter. Ainsi, une zone de tests gratuits est mise en place devant Family Park à Sorigny, afin de fournir des résultats en 30 minutes aux personnes voulant aller dans les attractions mais qui n’ont pas pu réaliser la démarche en amont. A Amboise, c’est dans le tunnel du château que l’on peut découvrir son statut Covid sans rendez-vous et juste avec sa carte Vitale. Ouverture de 10h à 13h et de 14h à 17h, seulement de 9h à 13h le samedi, fermé le dimanche.

Départs en vacances...

La circulation chargée de ce vendredi n’avait vraiment pas besoin de ça : en fin d’après-midi, on comptait 10km de bouchons sur l’A10 au niveau de Ste-Maure-de-Touraine et ce à gauche de deux chevaux sur la route dont un qui a été blessé. Il a fallu l’intervention d’une automobiliste puis des gendarmes chambraisiens pour les maîtriser puis relancer la circulation. Ce samedi, avec ou sans chevaux, de gros bouchons sont attendus toute la journée en direction de Bordeaux (journée classée rouge) mais aussi vers Paris (journée orange).

Arrêté anti-fêtes sauvages...

Depuis le teknival de Pernay en 2018, la préfecture d’Indre-et-Loire prend très souvent des mesures pour éviter de nouveaux événements du genre, et parfois tous les week-ends. Elle récidive pour cette fin juillet interdisant à la fois le transport de matériel de sono et l’installation d’une rave party. Sa crainte : que plusieurs milliers de personnes ne se retrouvent sur un terrain dans une manifestation non déclarée, pouvant notamment entraîner un cluster Covid.

Foot...

Le calendrier du championnat de National 3 est connu. Le Tours FC n’y figure pas après sa rétrogadation en R1 il reste donc 3 clubs en lice dont deux qui s’affronteront dès la première journée samedi 28 août... Le FCOT de Ballan-Miré et Montlouis-sur-Loire. Sinon, Avoine entamera sa saison par un déplacement à Chartres le dimanche.