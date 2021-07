Tout ce qu’il faut savoir sur la Foire à l’Ail et au Basilic 2021 de Tours

C’est ce lundi 26 juillet.

On aime y aller pour ses bonnes odeurs d’ail, de basilic ou de plats qui mijotent... Chaque année, Tours organise la Foire à l’Ail et au Basilic le jour de la Ste Anne, donc le 26 juillet. Que ça tombe un mardi, jeudi, samedi... Ou un lundi comme c’est le cas pour cette année 2021.



L’idée est d’accueillir une série de professionnels cultivateurs dans le Vieux-Tours pour proposer leurs produits, et de laisser le public flâner entre les stands pour faire son stock et se régaler de quelques autres victuailles... Une petite centaine d’exposants sont attendus sur l’ensemble de la journée (on trouvera aussi du fromage, des plats à emporter...).



A noter qu’il y aura seulement une vingtaine de producteurs d’ail et une dizaine de spécialistes du basilic, un chiffre qui a tendance à se réduire.



Concernant les règles anti-Covid : pas besoin de pass sanitaire mais on garde le masque dans tout le périmètre de la manifestation et dès 11 ans donc notamment dans le secteur des Halles, Place du Grand Marché et Place Châteauneuf, des zones qui seront fermées à la circulation et interdites au stationnement à partir de la fin du week-end pour permettre l’installations des stands, et qui rouvriront seulement après leur démontage. Les festivités débuteront elles vers 8h et jusqu’en fin de journée.