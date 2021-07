StorieTouraine, 23/07/21 - Tags d’étoiles de David à Neuillé-Pont-Pierre ; Incendie à Tours-Nord ; Un jeune sauvé de la noyade à Chambon...

Et une sanction contre les Remparts de Tours.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce vendredi.

Stupéfaction à Neuillé-Pont-Pierre...

Depuis la dernière allocution télévisée d’Emmanuel Macron, certains opposants à l’extension du pass sanitaire vont jusqu’à comparer les nouvelles directives gouvernementales à l’obligation de porter une étoile jaune pour les juifs pendant l’occupation des années 1940 (ce qui a été condamné de partout). Ainsi, 4 tags représentant des étoiles de David ont été découverts à proximité du centre de vaccination anti-Covid du Nord-Touraine à Neuillé-Pont-Pierre. La préfecture dénonce un acte « complètement abject ». La mairie a porté plainte et une enquête a été ouverte.

Feu de cave...

Ce vendredi 23 juillet vers 1h du matin, près de 25 pompiers tourangeaux ont dû maîtriser un feu de cave dans un immeuble de 4 étages à Tours-Nord, Rue de Langeais. 50 personnes ont été évacuées dont 8 classées en urgence relative. 3 personnes ont été transportées vers le CHU Trousseau et la clinique de l’Alliance à Saint-Cyr.

Sauvetage d’un ado...

Un jeune homme de 14 ans qui ne savait pas nager a bien failli se noyer dans la Creuse ce jeudi après-midi sur la commune de Chambon. Accompagné de sa mère, il est tombé à l’eau mais a pu se rattraper à une branche en attendant que les secours viennent le sortir de là.

Suite de l’enquête...

La semaine dernière le corps d’un jeune homme avait été retrouvé au pied du Pont Wilson de Tours. L’enquête confirme la piste du décès accidentel. La victime avait une vingtaine d’années.

Rappel...

En raison de travaux, la bretelle qui permet de sortir de l’A10 à Saint-Avertin est fermée entre ce vendredi et ce dimanche. Précisons d’ailleurs qu’il s’agit d’un nouveau gros week-end de départs en vacances avec des routes très chargées dès ce vendredi et surtout samedi en direction du sud. Partez en fin de journée ce 23 juillet ou tôt le lendemain voire dimanche pour éviter les plus gros bouchons.

Hockey sur glace...

Comme la saison dernière et la précédente, la commission de contrôle des clubs de hockey inflige des sanctions aux Remparts de Tours à cause de sa situation financière. Elle lui inflige 6 points de pénalité au championnat de D1 en début de saison. Le club a fait appel estimant avoir fait des efforts pour stabiliser ses comptes.