20 endroits charmants pour un pique-nique au bord de l’eau en Touraine

Vive les chips et le concombre à la croque-au-sel !

Dès qu’il fait beau, l’envie de pique-niquer se fait contagieuse. Sandwichs, cakes à la courgette, saucisson, tomates cerises… Une gourde, une nappe à carreau, et hop : on prend le repas en pleine nature (en prenant bien soin de ne rien laisser derrière soi, merci). Où aller ? Il y a des spots évidents et d’autres un peu moins connus. On vous a préparé une liste (forcément non exhaustive) de coins bien sympas avec un critère commun : au bord de l’eau.

-------------

1 – L’Île Simon à Tours

C’est la base, avec l’avantage d’un maximum de possibilités de panorama (face à la rive droite, face à la rive gauche, face au pont Wilson…). Les points positifs : il y a de la place, des jeux pour les enfants et pour les grands (le skate park), et un endroit aussi calme en pleine ville ça ne se refuse pas.

2 – Le Parc de Ste Radegonde à Tours

Le 2e spot incontournable de la ville pour casser la croûte avec vue sur la Loire que l’on peut rejoindre en voiture, en bus ou avec son vélo. A l’ombre ou au soleil : vous n’aurez que l’embarras du choix, et vous n’oublierez pas d’aller faire un petit coucou aux lamas avant de repartir !

3 – La confluence de la Loire et du Cher

Toujours dans l’agglo, à une petite vingtaine de kilomètres de Tours, les belles plages qui forment la jonction du fleuve et de la rivière s’avèrent particulièrement agréable au coucher du soleil, quand notre étoile se rapproche petit à petit de la surface de l’eau… Pour y aller, prenez le pont à Savonnières et suivez Berthenay.

4 – Les bords du Cher à Savonnières

Deux options s’offrent à vous : contempler le village depuis la rive gauche, sur le parcours de la Loire à vélo (environ 1km en amont) ou se poser sur la plage de la rive droite) (un peu plus fréquentée et pas très grande). Dans les deux cas, le panorama est complètement instagrammable.

5 – L’Île de la Métairie à La-Ville-aux-Dames

Encore une belle plage de Loire, parfois très fréquentée mais d’où l’on peut facilement s’écarter pour rejoindre des secteurs ombragés ou plus sauvages (attention aux orties dans certains chemins). Encore un endroit que l’on rejoint facilement à vélo, et bien sûr vous profitez de la vue sur le côteau en face.

6 – La confluence Loire-Vienne à Candes-Saint-Martin

C’est sûrement l’un des coins les plus charmants et reposants du département. Le calme du village, la poésie de l’eau, le ballet des oiseaux… On s’y sent bien, tout simplement.

7 – En face de la Forteresse de Chinon

Un peu plus en amont sur la Vienne, la longue bande qui fait face à la ville de Chinon est idéale pour se reposer au soleil et profiter de la vue sur le monument historique qui domine la région.

8 – Les bords de l’Indre à Azay-le-Rideau

Le meilleur endroit ? Au pied du moulin, mais globalement vous pouvez installer votre nappe n’importe où vous serez au calme et à la fraîche.

9 – Face au château d’Amboise

Sur la rive droite de la Loire, descendez un peu et installez-vous là où la vue vous sera la plus agréable. Vous pouvez aussi vous poser au pied du pont sur la rive gauche ou sur l’Île d’Or pour la proximité du centre-ville.

10 – Le lac de Rillé

Il est immense alors on serait bien en peine de vous conseiller un spot plutôt qu’un autre. On ne peut que vous conseiller d’entamer une balade au bord de l’eau et de choisir la zone qui vous fera de l’œil quand l’estomac viendra à réclamer son dû. Vous pouvez également opter pour l’aire aménager au bord du lac à Château-la-Vallière.

11 – Au pied du pont à Bléré

Grande étendue d’herbe où vous ne serez pas dérangés par la foule et d’où vous pourrez rejoindre l’espace baignade aménagé.

Et aussi…

Le Jardin des Rives à Saint-Avertin, l’aire de pique-nique du lavoir de Marcilly-sur-Maulne, les tables installées au bord du fleuve à La-Chapelle-sur-Loire, le Champ de l’Abbé à Ingrandes-de-Touraine, le lac de Courcelles-de-Touraine, l’aire du Sablon à Mazières-de-Touraine, le lac de la Bergeonnerie à Tours, le lac des Bretonnières et les Etangs de Narbonne à Joué-lès-Tours…