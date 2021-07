Incendie au Sanitas : 17 personnes intoxiquées par les fumées

Le sinistre s’est produit dans la nuit.

L’alerte a été donnée ce mercredi en pleine nuit, entre 1h et 2h du matin : un incendie s’est déclaré au 55 Avenue du Général de Gaulle à Tours, au beau milieu du quartier du Sanitas.



Dans un premier temps, les pompiers ont envoyé 5 engins sur les lieux et au final le dispositif engagé a été beaucoup plus importants puisqu’il a mobilisé 50 secouristes.



Il faut dire que les flammes ont été particulièrement violentes, ravageant totalement deux appartements de l’immeuble. L’origine du sinistre n’est pas encore connue à cette heure-ci, une enquête de police devra la déterminer.



Le bilan est lui de 17 personnes intoxiquées par les fumées, 8 personnes mises en sécurité grâce aux échelles des pompiers et 10 appartements sauvegardés du brasier.