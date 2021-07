[Faut y aller] Guignol amuse au jardin des Prébendes

Parfait pour retomber en enfance...

Depuis le lundi 19 juillet et jusqu’au dimanche 15 août à 18h, Rudy Seneca fait revivre sous son Chapiteau d’une cinquantaine de places et son castelet (nom donné à la scène) le personnage de Guignol, créé par Laurent Mourguet à Lyon en 1808 et adulé de générations en générations par les enfants de France et de Navarre.

Pendant environ 45 minutes, Rudy enchaîne les péripéties immuables de Guignol qui ont fait son succès depuis sa création, comme ses rapports parfois tendus avec la maréchaussée…

Proche du théâtre de la commedia dell’arte, le public enfantin va pouvoir aider Guignol à se sortir de situations parfois scabreuses, mais également les adultes qui retrouvent l’espace d’un moment leur âme d’enfants. Depuis 20 ans, Rudy promène guignol sur les routes de France pendant l’été, Les problèmes liés à la Covid l’obligent à rester en Touraine pour le plus grand plaisir des Tourangeaux, petits ou grands…

Roger Pichot