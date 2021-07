StorieTouraine, 20/07/21 – Des centres de vaccination fermés cet été ; 1 700 PV vidéo dressés à Tours ; Une dizaine de départs au TFC…

Et Chambray connait son planning en Coupe d’Europe de handball.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mardi.

--------------

Point Covid…

En ce moment il y a plus de demande que d’offre quand on veut se faire vacciner contre le coronavirus en Touraine. Difficile d’avoir un rendez-vous et ça ne va pas s’arranger car les équipes des centres de vaccination vont prendre quelques vacances. Ainsi, le site de Joué-lès-Tours fermera du 9 au 15 août. Celui de Neuillé-Pont-Pierre clôturera ses portes dès le 26 juillet et jusqu’au samedi 4 septembre. Les autres sites devraient rester accessibles au moins jusqu’au 30 août.

Vidéoverbalisation…

Depuis 6 mois les policiers municipaux qui travaillent au centre de supervision urbain du Château de Tours peuvent envoyer un PV à distance pour les voitures mal garées dans une partie de la ville. 28 caméras de surveillance sont concernées, par exemple dans le secteur des Halles ou de la gare. L’analyse des situations a déjà permis de déceler 1 700 faits pour une voiture garée sur une place dédiée aux personnes handicapées ou sur un passage piéton (une tolérance de quelques minutes est accordée).

Foot…

Depuis qu’on sait définitivement que le Tours FC ne partira pas en National 3 mais en Régional 1 la saison prochaine les départs de joueurs s’enchaînent. En effet difficile de retenir des footballeurs en 6e division quand ils s’attendaient à jouer au niveau supérieur. 7 des 8 recrues ont ainsi choisi de rejoindre d’autres formations tout comme 3 éléments déjà là la saison précédente. Ils seront désormais à Blois, Montlouis ou Avoine (entre autres).

Handball..

Les Tourangelles de Chambray joueront une coupe d’Europe pour la première fois la saison prochaine… et elles connaissent leur calendrier. Rendez-vous le 13 ou le 14 novembre à la Fontaine Blanche pour une rencontre face aux Allemandes de Thüringer ou aux Norvégiennes de Molde. Match retour la semaine suivante à l’extérieur. En jeu : une qualification pour la phase de poules de la compétition.

Natation…

Une performance d’un quatuor des Enfants de Neptune de Tours : Paul Huvet-Pansard, Orhan Dine Moreira, , Laly Avrard et Edène Bigot réalisent le record régional 4x100m 4 nages mixte en 4’08’’77. Paul Huvert-Pansard a également obtenu le titre de vice-champion de France junior sur 100m dos à Dunkerque où se déroulent la compétition cette semaine.