StorieTouraine, 19/07/21 - Pas de feu d’artifice à Chinon ; Une maison en flammes à Couesmes ; Un archer Saint-Avertinois aux JO de Tokyo...

Et le Tours Métropole Basket connait son calendrier de Pro B.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce lundi.

------------------

Feu d’artifice annulé...

La semaine dernière, la crue de la Vienne a empêché la ville de Chinon de tirer son feu d’artifice face à la Forteresse Royale. Dans un premier temps elle avait annoncé un report de l’événement pour ce mardi soir. Finalement il est annulé, toujours à cause de la hauteur de la rivière. Néanmoins, la commune pourrait reprogrammer la manifestation plus tard.

Incendie à Couesmes...

Pas de blessés mais une famille à reloger après l’incendie qui a ravagé une maison du village ce lundi matin en Nord-Touraine. Des pompiers de la Sarthe sont même venus en renfort de leurs collègues tourangeaux. Une enquête devra déterminer les causes du sinistre sur cette bâtisse de 300m².

Photo : SDIS 37.

Accident...

Une conductrice a été hospitalisée ce lundi matin après un accident à hauteur de Villandry et du viaduc qui traverse la Loire. Son véhicule était seul en cause. Le trafic a été perturbé une partie de la mattinée à cause des opérations de secours et de dépannage.

Basket...

On sait quand Tours va commencer sa première saison en Pro B : ce sera le 15 octobre, face à l’équipe de Saint-Quentin. Le calendrier vient tout juste d’être publié... Un gros match car les Picards ont terminé 3e du dernier championnat. Ce 1er match se fera à domicile. A noter que l’ultime match de la saison régulière sera un derby contre Blois à Monconseil le 12 mai.

Tir à l’arc...

Saint-Avertin est une commune de tir à l’arc et ça va se confirmer lors des Jeux Paralympiques avec la présence de l’archer local Eric Pereira. Il participera à ses deuxièmes olympiades consécutives à Tokyo entre le 24 août et le 5 septembre. Son départ pour le Japon est prévu le 19 août.