37 façons de prouver au monde entier que la Touraine vous fascine

L'Indre-et-Loire vous l'avez dans la peau ? Vérifiez avec cet article.

1 - Vous répétez à qui veut bien l'entendre que la Place Plumereau est « la plus belle place de France pour prendre l'apéro », vous ne savez pas vraiment qui a décrété ça, ni quand, mais ça sonne bien. En plus, c'est vrai qu'elle est chouette pour prendre l'apéro cette place.



2 - Vous savez très bien que la vraie capitale de la région c'est Tours et qui si Orléans a le titre, c'est juste à cause d'un complot politique.



3 - « C'est en Touraine que l'on parle le meilleur français » affirmez-vous en ajoutant « et sans accent »



4 - Vous avez un papier-peint Fleur de Lys dans vos WC



5 - Il y a toujours des rillons chez vous pour l'apéro.

6 - « L'avantage des vins de Loire c'est qu'ils sont bons et pas trop chers, eux. »



7 - Lors d'une soirée déguisée, vous revêtez souvent un costume de François Ier



8 - Il y a toujours un Ste-Maure-de-Touraine dans votre frigo



9 - Vous ne vous lassez jamais d'expliquer que « non, le nougat de Tours ce n'est pas comme le nougat de Montélimar. C'est un gâteau avec des fruits confits et une macaronade sur le dessus »



10 - Vous avez toujours une bonne blague à sortir sur Orléans.

11 - « Chenonceau c'est le plus beau des Châteaux de la Loire »



12 - Non Léonard De Vinci n'est pas Italien, il est Amboisien.



13 - Il y a toujours des poires tapées dans votre garde-manger

14 - Vous avez des planchettes apéro Fresque Tours représentant des monuments tourangeaux (imaginées... par une entreprise orléanaise)



15 - « Le tramway de Tours est le plus beau de France grâce aux oeuvres exclusives de Buren disséminées sur son parcours »



16 - La statue de monstre de la Place du Grand Marché ne vous fait pas peur



17 - Pour vous, Olivier Debré est le plus grand peintre du XXe siècle.



18 - Vous, vous savez que les seules rillettes qui valent le coup, elles viennent de Tours et pas du Mans.



19 - « Tours, c'est génial, c'est à 1h de Paris en TGV » (en vrai 1h15 dans le meilleur des cas, mais c'est un détail)



20 - Vous revendiquez le quart d'heure tourangeau comme étant une coutume locale immuable



21 - « Ici l'air est doux toute l'année, pas trop froid l'hiver, pas trop chaud l'été »

22 - Vous militez pour que la Loire à Vélo soit une étape annuelle obligatoire dans le Tour de France



23 - Vous dormez avec un maillot du Tours FC en guise de pyjama (mais vous n'osez plus le porter en public depuis longtemps)



24 - C'est grâce à vous, votre famille et vos amis si les matchs de volley font de si bonnes audiences



25 - Vous connaissez par coeur la biographie de St Martin, dit Martin de Tours

26 - Vous savez que le mulet de Loire n'est pas un dérivé local d'une sordide coupe de cheveux héritée des années 80.



27 - Vous collectionnez les verres consignés de la Foire de Tours, de la guinguette, d'Aucard de Tours et de Terres du Son.



28 - Vous avez appelé votre chat Fritz, en hommage à l'éléphant conservé dans le jardin du Musée des Beaux-Arts



29 - « Parmi toutes les villes qui ont eu le label Cité de la Gastronomie, Tours est celle qui a démarré ses activités le plus vite » répétez-vous dès qu'on aborde le sujet



30 - Vous connaissez par coeur le Musée du Compagnonnage



31 - Vous savez que vous poser sur les bords de Loire l'été, face au Soleil couchant, vous donne des atouts supplémentaires pour conclure, et plus tard vous filerez le tuyau à vos enfants comme si c'était un secret de famille



32 - Vous savez qu'on fait aussi de très bonnes bières artisanales ici, pas que du vin



33 - Vous répétez fièrement à vos proches non tourangeaux que Tours c'est le "Petit Paris".



34 - Vous maîtrisez sans soucis au moins deux danses traditionnelles de la Renaissance

35 - Vous écoutez en boucle Ben l'Oncle Soul, parce qu'il est Tourangeau, mais un peu moins Zaz et Amel Bent, parce qu'il faut pas trop déconner non plus (si jamais vous faites une overdose, on connait aussi plein d'autres artistes locaux moins connus mais dont la musique mérite de franchir les frontières de l'Indre-et-Loire).



36 - Il y a toujours un livre de Balzac/Rabelais/Ronsard sur votre table de chevet ou dans votre bibliothèque, même si vous ne les avez jamais lu.



37 - Vous allez partager cet article