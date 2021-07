StorieTravaux, 18/07/21 – Travaux vers Vaucanson, chantiers autoroutiers… Les perturbations de la semaine

Guettez les déviations.

Chaque dimanche, Info Tours vous aide à circuler avec un inventaire des travaux ou perturbations routières portées à notre connaissance. Voici ce qui se profile pour la semaine du 19 juillet…

Autoroute A10 :

Du lundi 19 juillet à 8h au vendredi 30 juillet à 18h : fermeture partielle de la bretelle de sortie de l'échangeur Saint-Avertin (n°22) en provenance de Paris. Accès possible en direction de Tours-sud. Pour les usagers souhaitant emprunter la direction de Saint-Avertin, prendre la bretelle direction Tours-sud puis faire demi-tour au giratoire de l'Alouette.

Jusqu’au vendredi 30 juillet à 18h, jour et nuit : fermeture partielle de la bretelle d'entrée de l'échangeur Tours-Centre (n°21) en provenance du boulevard Heurteloup et en direction de Paris. Accès possible en provenance de l'avenue Georges Pompidou. Suivre la déviation mise en place.

Jusqu’au vendredi 3 septembre à 16h : zone de travaux située au niveau de l'échangeur Tours-Nord (n°19). Des déviations seront mises en place permettant aux usagers d'emprunter les bretelles de sortie et d'entrée de l'échangeur Tours-nord (n°19) dans les deux sens de circulation.

Tours :

Dès ce lundi et jusqu’au 30 juillet, chantier prévu Rue André Frey et Rue Mouchot pour refaire les trottoirs et rendre les axes accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le stationnement sera perturbé.

Deux semaines de travaux débutent ce 19 juillet Rue Raspail pour rénover la voirie. La circulation sera donc déviée pendant cette période entre la Rue Christophe Colomb et la Rue Nioche.

Travaux avec conséquences sur le réseau Fil Bleu :

Pendant deux semaines dès ce lundi, en raison de travaux Rue Georges Méliès, les arrêts Méliès et Aérogare de la ligne 2 ne sont pas desservis. Il faut se reporter aux arrêts Vaucanson ou Torricelli.

En raison de travaux rue Jules Guesde à St Pierre des Corps, les arrêts Semard, Audenet, Péri, Grand Cour, Thorez, Estienne d’Orves et Stalingrad ne sont pas desservis par la ligne 11 (direction Justices) à partir de lundi et jusqu’à vendredi. Vous devez vous reporter à l'arrêt provisoire situé rue Martin Audenet, où aux arrêts provisoires situés rue des Ateliers, où à l’arrêt St Pierre Gare situé rue Fabienne Landy.

Jeudi, en raison de travaux rue Ernest Huard à Tours, l’arrêt Huard n’est pas desservi par les lignes 18 (direction Croix Chidaine / St Cyr Mairie) et C2 (direction Maisons Blanches). Pour emprunter la ligne 18, vous devez vous reporter à l'arrêt Tranchée, situé avenue du Mans. Pour emprunter la ligne C2, vous devez vous reporter à l'arrêt Tranchée (Plan B), situé avenue Maginot.

En raison de travaux rue Nationale et route du Mans à La Membrolle-sur-Choisille, les arrêts Croix Julia et Lavoir ne sont pas desservis par la ligne 51 (dans les deux sens) le mercredi 21 juillet et jeudi 22 juillet de 19h30 à la fin de service. Vous devez vous reporter à l'arrêt Maison Neuve situé rue de la Maison Neuve,où à l’arrêt Choisille situé rue de la Choisille. Le terminus s’effectue à l’arrêt Maison Neuve.