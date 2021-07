StorieTouraine, 18/07/21 – 1 200 personnes contre le pass sanitaire à Tours ; Le logo guerrier du basket tourangeau ; Le TVB connait son calendrier…

Et forte affluence sur l’A10 samedi.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce dimanche.

Manifestation…

Ce samedi, des rassemblements contre l’extension du pass sanitaire ont eu lieu un peu partout en France et notamment à Tours. L’objectif était de dénoncer les privations de libertés avec l’obligation prochaine de présenter un QR code attestant qu’on n’a pas le Covid si on va au cinéma, au restaurant ou dans un centre commercial. Des mobilisations à l’initiative de syndicats, de gilets jaunes ou d’anti-vaccins selon les communes. A Tours, un cortège non déclaré au préalable a défilé en centre-ville au départ de la Place Jean Jaurès et il a réuni pas mal de monde puisqu’il y avait environ 1 200 personnes. La manifestation a duré plus de 2h, sans aucun incident.

Point Covid…

Alors qu’il est toujours aussi difficile d’obtenir des rendez-vous pour se faire vacciner en Touraine, les créneaux étant saturés depuis les dernières annonces d’Emmanuel Macron, le centre du Lochois doit ouvrir 400 plages horaires en ce début de semaine (dont le quart pour des professionnels de santé pour qui les injections sont désormais obligatoires). Au total, la préfecture a annoncé 13 000 nouveaux créneaux disponibles d’ici la fin du mois de juillet.

Départs en vacances…

Ce samedi il y a eu jusqu’à 1 053km de bouchons cumulés en France à la mi-journée, chiffre bien plus élevé qu’à la même période en 2020. L’A10 a fait partie des points noirs de la journée avec jusqu’à 80 000 véhicules dans la traversée de Tours. Ce dimanche est lui classé vert, avec tout de même quelques ralentissements possibles en fin de journée si vous roulez en direction de Paris.

Volley...

Le Tours Volley Ball connait son calendrier pour la prochaine saison de Ligue A, lui qui a été éliminé dès les quarts de finale de play-offs cette année et qui vise toujours le titre de champion. Premier rendez-vous fixé le 9 octobre à l’extérieur avec un derby contre Poitiers puis un voyage à Narbonne 7 jours plus tard avant de voir venir Nice le 22 puis d’aller à Paris. La saison régulière s’achèvera le 19 mars contre Narbonne au Palais des Sports.

Basket…

Le Tours Métropole Basket en armes : il a présenté son nouveau logo ce week-end, parce qu’il change de nom avec son accession en Pro B (fini l’UTBM, l’alliance avec le Tours Basket Club ayant vécu). On y retrouve donc un blason rappelant un ballon de basket chevauché par un chevalier en armes. Le nom de Tours est bien en place et on distingue aussi celui du PLLL, la structure fondatrice. Trois remparts font également écho au blason de la ville de Tours.