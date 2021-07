A Tours, la Place Plumereau perd son vieux mûrier

Il a été abattu vendredi.

Il ne reste plus que le bar-restaurant à son nom et un disque au sol pour rappeler son existence… Ce vendredi après-midi, la ville de Tours a abattu le vieux mûrier qui trônait sur la Place Plumereau, faisant de l’ombre au carré de terrasses de l’un des plus beaux coins de France pour prendre l’apéro.

Selon la ville, la décision n’a pas été prise de gaieté de cœur mais dans l’urgence. Mardi matin, un camion qui se rendait probablement dans le Vieux-Tours pour une livraison a heurté l’arbre ce qui l’a fragilisé. Depuis, une fente s’était formée et grossissait, faisant craindre des chutes de branche voire du spécimen tout entier. Il devenait alors trop risqué de le laisser en place dans ce lieu très fréquente de jour comme de nuit. Tours garde ainsi en mémoire la chute d’un arbre dans le Parc des Prébendes, heurtant un enfant qui se trouvait en dessous à ce moment-là.

En milieu d’après-midi, la ville a donc pris la décision de tout couper laissant l’espace nu et les habitués orphelins parce qu’il était quand même un peu célèbre ce vieux mûrier. La mairie indique qu’elle étudiera une replantation dans le courant de l’hiver… mais il faudra forcément du temps avant de récupérer autant d’ombre.