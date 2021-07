Festivals en série, skate, théâtre nocturne… 11 événements pour un week-end épique en Touraine

Au programme aussi : graff, musique et ateliers pour enfants.

Chaque vendredi Info Tours vous offre une sélection de sorties dans le département… Et voici encore un week-end bien rempli jusqu’au 18 juillet (notez que l'événement Jour de Cher prévu sur la communauté de communes de Bléré est reporté au 28 août en raison de la montée des eaux du Cher).



--------------

A base de Pump Pump Pump Pump…

Ambiance skate samedi et dimanche à Avoine avec le passage du Pump Party Tour. Vous pourrez bénéficier d’initiations gratuites, assister à des compets de freestyle… C’est gratuit mais il faut réserver son billet sur www.pumppartytour.fr.

Séance graff…

Ce samedi dès 15h vous pourrez rencontrer le graffeur Deux Mètres dès 15h à la guinguette de Saint-Avertin, et le voir travailler en direct. Un artiste qui a 15 ans d’expérience dans la décoration des murs de la région.

Festival de rue…

L’Eté des Années Joué continue dans les quartiers de Joué-lès-Tours avec ce vendredi Le grand cirque des sondages par Annibal et ses Eléphants dès 18h sur le plateau du gymnase Beaulieu. Puis à 20h le Groupe Berthe présentera Déhanchés Rue St Etienne (même heure, même endroit samedi). Pour la journée du 17, Les Croq’ Mots s’installent de 15h à 18h dans le Parc de la Rabière, trois spectacles sont programmés de 17h à 19h30 sur le terrain de sport de l’école (idem dimanche, aux mêmes horaires). Le programme complet sur www.annesjoue.fr.

Le Clos Lucé en nocturne…

3 soirs de spectacles entre ce vendredi et ce dimanche, sur le parvis du château amboisien. Au programme : Le songe d’une nuit d’été d’après Shakespeare. Le pitch : L'histoire s'ouvre sur le mariage du duc d'Athènes avec la reine des Amazones. Les préparations de la fête excitent tout le duché dont un quatuor amoureux alambiqué : Lysandre et Démétrius aiment Hermia, amoureuse du premier mais promise au second par son père Egée. Les deux amants décident de s'enfuir dans les bois. Démétrius les prend en chasse, lui-même poursuivi par Helena, folle d'amour pour lui. Horaire : 21h30, accès 1h avant (placement libre). Le tarif plein est à 20€, 12€ pour les 7-18 ans. Gratuit pour les plus jeunes.

Crissay-sur-Manse en musée…

L’un des plus beaux villages de France accueille son grand événement annuel dimanche, avec une série d’artistes partout dans les cours ou les jardins. Au programme de 10h à 19h : peintres, sculpteurs, photographes, plasticiens, musiciens, conteurs, chanteurs… Buvette, restauration et fouées sur place mais aussi un marché gourmand.

Cinéma à la nuit tombée…

C’est gratuit et c’est samedi soir à Pont-de-Ruan : projection de Donne-moi des ailes de Nicolas Vannier vers 22h15 dans le cour de l’école. Le pitch : La perspective de passer trois semaines de vacances en Camargue chez son père Christian n'enchante guère Thomas. L'adolescent découvre que son père, ornithologue passionné par son métier, a pour projet de sauver une espèce d'oie naine en voie de disparition. Son objectif est de guider les volatiles vers un chemin de migration plus sûr en les accompagnant dans les airs à bord de son ULM.

Pop-corn et barbe à papa proposé par l’accueil ado.

Toujours à Pont-de-Ruan…

La Grange de Vaugarni accueille le festival Les Scènes Essentielles (jusqu’au 25 juillet). Pour vendredi on part sur un récital de chansons à 17h, du théâtre à 18h30 et 20h30. Samedi, on vous recommande un conte pour tout public accessible dès 5 ans à 15h avant de découvrir deux nouvelles pièces en soirée. Des événements sont aussi délocalisés au Musée Balzac à Saché. Programme complet sur www.vaugarni.fr.

Le Plessis remet (encore) ça…

Le château de La Riche organise son 4e et avant-dernier week-end artistique de l’été. Dès 15h samedi, de la danse puis carte blanche au Temps Machine de 16h à 23h avec plusieurs concerts et DJ set dont Kafarnarium-Nebula en ouverture puis Apéro Chatoune vs Marilou, les Britanniques de Group O, le post-punk des Tourangeaux de Rank-O c’est à 20h avant un final par Tiger Tigre. Dimanche, la danse reprend à 15h, théâtre jeune public à 16h, conférence sur les mémoires perdues du Plessis à 17h puis concert mixant musiques traditionnelles et électro à 19h. Accès gratuit.

Ça va bouger à Villandry !

Avec le retour de Villan’Zik… 9e édition du festival gratuit dans le village de l’ouest de la Métropole de Tours. A partir de 18h30, se succèderont sur les deux scènes : Bazlab, Mirq, Archimède, The Sidewalk Bandits, Stache, Lucien Chéenne, Damussel. On pourra également tester des jeux sur place, rencontrer des assos comme le Planning Familial, voir une expo photo…

Théâtre en bord de Loire…

Jacques Vincey présente son adaptation de L’Ile aux Escales de Marivaux sur le site de La Rabouilleuse, l’école de Loire de Rochecorbon. Lieu exceptionnel pour une pièce qu’on adore. Le pitch : Quatre Athéniens, deux maîtres et deux esclaves, se retrouvent échoués sur une île. Très vite, guidés par Trivelin, le gouverneur de cette république, les naufragés vont devoir se soumettre à une singulière expérience : inverser leurs rôles ! Les asservis se changent sans complexe en « patrons » de leurs anciens maîtres qui sont, eux, sommés de faire amende honorable et de montrer obéissance. C’est gratuit sur réservation ce vendredi et ce samedi à 20h. Infos ici : https://cdntours.fr/lete-du-tdeg/invitation-2

Du soleil à SPDC…

Dernier week-end du festival ensoleillé et gratuit de la commune… On commence entre 10h30 et 12h au parcours de santé du Parc de la Morinerie : contes musicaux autour des abeilles, spectacle surprise puis déambulation interactive. On poursuit au Stade Camélinat dès 14h avec d’abord un concert pour enfants (Kangourou et Aquarius), musique de rue ensuite, un duo de clowns du hip hop et un spectacle humoristique. Les détails sur le site de la ville.