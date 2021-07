StorieTouraine, 15/07/21 – Le festival Jour de Cher reporté ; La Vienne déborde à Chinon ; Premiers accueils de réfugiés au CADA d’Amboise…

Et le Tours Basket Métropole attaque son recrutement.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce jeudi.

-----------------

Festival reporté…

On se faisait une joie d’aller à Jour de Cher samedi, le festival fluvial de la communauté de communes de Bléré avec son défilé de radeaux, ses spectacles, son feu d’artifice… Finalement il faudra attendre le samedi 28 août. L’événement est reporté à cause de la montée des eaux de la rivière qui ne permet pas une navigation en toute sécurité. D’ailleurs le service du bac piéton-vélo qui remplace le pont de Civray-de-Touraine a aussi été suspendu.

L’eau monte aussi pour la Vienne…

Les fortes pluies des derniers jours ont grandement fait grimper la rivière qui traverse le Chinonais : +4m en 24h, entraînant notamment le report du feu d’artifice de la Fête Nationale au 20 juillet (à 23h, face à la Forteresse Royale). L’eau devrait encore monter jusqu’à ce vendredi matin avant que la décrue ne s’amorce. Un tournoi de beach volley prévu dimanche a également été annulé, on ne sait pas encore s’il pourra être reporté.

Problème de toboggan…

A Amboise, le toboggan de la piscine de l’Ile d’Or est fermé au public jusqu’à nouvel ordre à cause de problèmes techniques.

Premiers accueils…

On reste à Amboise où le nouveau centre d’accueil de demandeurs d’asile géré par la Croix Rouge entre en action. Ses 6 premiers pensionnaires – tous afghans – sont arrivés lundi. Plusieurs autres les rejoindront d’ici quelques jours dans cette ancienne gendarmerie transformée en lieu d’hébergement dans le quartier du Bout des Ponts. Au maximum le bâtiment dispose de 90 places avec un budget annuel de 650 000€ pour son fonctionnement. Il peut loger des personnes dont le dossier de demande d’asile est en attente de traitement par la préfecture, avant son acceptation ou son refus.

Basket…

Le TMB (nouveau nom de l’UTBM) commence à annoncer les recrues engagées pour sa première saison en Pro B, le 2e niveau national. Dylan Alfo Mama est la première d’entre elles et il s’engage pour deux saisons. En provenance d’Evreux qui évoluait déjà dans ce championnat, l’ailier de 21 ans et 1m96 a été sélectionné en équipe de France U17, U18 et U20.

Concert…

Le concert de Kendji Girac qui devait avoir lieu le 5 novembre à 20h au Parc expo de Tours est reporté au vendredi 25 mars 2022, même heure, même lieu. Les billets achetés pour ce spectacle resteront valables pour la date de report. Vous pouvez aussi demander un remboursement.