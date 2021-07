[#MIAM] A Tours-Nord, le goût de la viande comme au Texas

Dans une ambiance à l’américaine.

Depuis l’hiver 2020 un virus nous empêche de voyager comme on veut… Donc difficile d’aller découvrir les traditions culinaires américaines. A moins de se rendre à Tours-Nord, dans la zone de la Petite Arche. Près d’Auchan, une nouveauté remplace un restaurant ludique depuis quelques mois et ça s’appelle Smoke (fumer, en français).

Monté par l’équipe qui tient déjà Le Café Marcel à L’Heure Tranquille, l’établissement s’est fait une spécialité de la viande fumée au barbecue façon texane, que ce soit le bœuf, le porc, la dinde ou encore le poulet. Les marinades sont fait maison, la cuisson est lente pour des portions moelleuses. Plutôt rare au restau : on peut l’acheter au poids sur un plateau (les fameux ribs de porc mais aussi l’épaule ou la poitrine de dinde). Comptez 9€ les 200g (16€ pour le bœuf).

L’autre option c’est le sandwich (dès 6€50) à accompagner de pickles maison (oignons rouges, concombre, piment jalapeno), de mac & cheese (les fameuses pâtes au cheddar, bien costaud…) ou de coleslaw.

Nous, on a voulu goûter les nachos (7€90), les fameuses chips de maïs également préparées sur place. C’est accompagné de viande de bœuf fumée, d’une sauce maison, de pickles et de petits piments. Un plat roboratif, gourmand, où tu t’en mets forcément plein les doigts. Et où le piment peut surprendre à tout moment, il faut s’y préparer. Au cas où, on peut le faire passer avec des sodas qui viennent du même endroit que le barbecue utilisé par l’entreprise, autrement dit des States (marques Soylan’s ou Jarritos) sans oublier le fameux Dr Pepper.

A noter : le restau se déplace parfois pour des événements extérieurs. Avec son matos so USA.