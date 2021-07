C’est confirmé : le Tours FC est rétrogradé en Régional 1

Malgré sa tentative d’appel.

La décision est à lire dans un document aux couleurs de la Fédération Française de Football : ce mardi, la DNCG qui contrôle les finances des clubs français de tous niveaux examinait l’appel du Tours Football Club parce qu’il contestait sa rétrogradation administrative du championnat de National 3 à celui de Régional 1, soit la 6e division nationale.

On ne connait pas encore les motivations précises de l’instance mais la décision est on ne peut plus claire : non, le maintien de l’équipe première en N3 n’est pas possible, oui la rétrogradation en R1 est confirmée. Un coup dur supplémentaire pour la formation dirigée par Guillaume Barré et coachée par Nourredine El Ouardani puisque ça fait trois saisons de suite qu’elle subit de telles décisions. Elle avait ainsi été rétrogradée de National 2 à National 3 après sa saison 2018-2019 puis maintenue de force en N3 en 2020 malgré la possibilité de remonter.

Le TFC a encore des recours possibles mais cela rend son été compliqué alors qu’il est toujours en redressement judiciaire. Cette décision va aussi handicaper sa collecte de fonds dans le cadre de la transformation en Société Coopérative d’Intérêt Collectif au capital partagé entre sociétés, supporters et autres acteurs souhaitant le soutenir. Enfin, d’un point de vue sportif, il va être difficile de faire rester les joueurs venus pour disputer des matchs de N3.