StorieTouraine, 12/07/21 – Feu d’artifice annulé à Rochecorbon ; La Poste ferme à la Vallée Violette ; Baisse du prix de la cantine à Loches…

Et un basketteur alsacien prêté à Tours.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce lundi…

------------

Affaire de viols présumés à l’Université de Tours…

Selon des informations de la NR, un chargé de TD qui exerce à la fac de Tours est actuellement suspendu à titre conservatoire mais aussi mis en examen et placé sous contrôle judiciaire après 5 plaintes d’étudiantes, dont deux pour viol. Les faits remonteraient au début de l’année 2020 et sont niés par l’accusé jusqu’ici inconnu de la justice. Des investigations sont en cours. Les faits ne se seraient pas produits dans l’enceinte de l’université.

Saccage de vestiaires…

Le club des Portugais de Tours se dit choqué par les événements de vendredi soir au stade du Danemark au nord de la ville : la finale d’un tournoi amical inspiré de la Coupe d’Afrique des Nations a dégénéré en affrontements impliquant joueurs et supporters de Tours et Saint-Pierre-des-Corps. La bagarre a entraîné de gros dégâts dans les vestiaires, poussant la ville de Tours a porté plainte. Il pourrait falloir mobiliser 20 à 30 000€ pour tout réparer.

Fête Nationale…

Dans cet article on vous liste une sélection de feux d’artifice prévus pour le 14 juillet ou la veille en Touraine. Notez que celui de Rochecorbon est annulé, notamment en raison du risques d’intempéries.

Polémique…

Ce lundi, le groupe d’opposition de gauche de Joué-lès-Tours déplore la fermeture du bureau de poste de la Vallée Violette pour un transfert des activités vers un commerce partenaire du quartier comme ça se fait de plus en plus. « Une poste qui ferme, c’est un coup porté aux défenseurs du service public historique qui a tant proposé de solutions aux populations de tous les territoires. La solution, ce n’est pas de créer un point service colis au bureau de tabac voisin, mais bien de proposer une offre de services complète aux habitants » déplorent les trois élus.

Distinction…

On l’a appris ce week-end : Tours Métropole fait partie de la liste des 84 Cités de l’Emploi en France. Il s’agit d’un dispositif du gouvernement qui a pour ambition d’améliorer le repérage et le raccrochage des demandeurs d’emplois des quartiers politique de la ville (Sanitas, Rabière, Rabaterie…) aux dispositifs de droit commun (plan de relance, stratégie nationale de lutte contre la pauvreté...). Il est doté de 100 000€ par an.

Réduction de tarifs…

Lors du dernier conseil municipal, le maire de Loches Marc Angenault a annoncé la création d’une nouvelle grille tarifaire pour les repas des enfants à la cantine. Dès septembre, ¾ des élèves de la ville mangeront pour 0,80€ à 1€ chaque midi (jusqu’à 4€ pour les familles les plus aisées). Un dispositif mis en place grâce à un soutien de l’Etat.

Basket…

Recrutement en vue pour le TMB : selon le site BeBasket, le club de Strasbourg qui joue en Elite va prêter un de ses joueurs à Tours, en l’occurrence Jayson Tchicamboud qui a participé au mondial U19 avec l’équipe de France. Le joueur a déjà une expérience du haut niveau et devrait bénéficier de davantage de temps de jeu en Touraine avec le club de Pro B.