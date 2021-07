Tours Métropole : à peine élus, 3 vice-présidents écologistes démissionnent

Et ils ne sont pas les seuls.

Nouvel épisode dans le feuilleton de la gouvernance de Tours Métropole... Ce dimanche, les 87 élus de l'agglomération étaient convoqués à Saint-Avertin dans le but d'élire leur nouveau président après la démission de Wilfried Schwatz, critiqué pour son management et accusé de violences par son directeur de cabinet. Après un an à gauche, la collectivité a viré à droite avec l'arrivée de Frédéric Augis au poste de patron (il a obtenu 45 voix contre 38 pour le maire écologiste de Tours Emmanuel Denis).

Maire de Joué-lès-Tours, également élu dans l'opposition au conseil régional, l'homme a choisi de confier 5 vice-présidence à la ville de Tours dont 3 à des élus de la majorité écologistes (Emmanuel Denis à la transition écologique, Alice Wanneroy à la propreté urbaine et Martin Cohen à la gestion des déchets). Néanmoins, cette décision a été prise sans l'aval des premiers concernés qui avaient quitté la salle au moment du scrutin, dénonçant un procédé politique qui minore le poids de la principale ville de la Métropole.

Ce malaise, ils le réaffirment dans un courrier signé par l'ensemble des membres du conseil métropolitain partis avant la fin de la réunion :

"Nous regrettons que les premières décisions du président soient marquées par la division et l'inéquité territoriale. L'attitude revancharde et partisane de Frédéric Augis oure une nouvelle crise institutionnelle à la métropole."

Dans la foulée, les 3 vice-présidents écologistes annoncent qu'ils démissionnent de leur poste dès ce lundi suivis par les membres du bureau de gauche que sont Thierry Chailloux (Ballan-Miré) et Patrick Lefrançois (Notre-Dame-d'Oé). Il faudra donc élire de nouvelles personnes à ces postes ce qui pourrait entraîner de nouvelles passes d'armes politiques.

En attendant, la droite locale a clairement repris les rênes de la Métropole... bien que son nouveau président se défende de vouloir faire une gouvernance uniquement politique. « Il y a des maires qui n’ont pas d’étiquettes, c’est une métropole des territoires, les maires en sont la pièce essentielle » nous expliquait Frédéric Augis à l’issue de la séance. Le président a tout de même fait élire deux vice-présidents issus de l'opposition de droite et du centre de Tours (Thibault Coulon et Benoist Pierre). Difficile de ne pas y voir un affront de plus envers l'équipe d'Emmanuel Denis...