StorieTouraine, 11/07/21 – L’appel à l’aide de la SPA de Luynes ; Baignade interdite à Chemillé-sur-Indrois ; Rassemblement festif à Tours…

Et une prolongation de contrat pour le Tours Basket Métropole.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce dimanche…

----------------

Appel à l’adoption…

Il est lancé par la SPA de Luynes : « Actuellement, les abandons pleuvent sur le refuge et malheureusement les box ne se vident pas » écrit l’association. Ses box pour chiens ou chats sont saturés à cause d’un grand nombre de familles qui laissent leurs animaux (un acte illégal, rappelons-le). Malgré la période estivale peu propice aux accueils, les équipes espèrent donc faire un peu de place : « En venant au refuge, nous vous accueillons et vous orientons vers le meilleur ami qui vous correspondra. Ne soyez pas effrayés par l'âge de nos papys et mamies, ne soyez pas inquiets face à la tête molossoïde de certains chiens, ne soyez pas apeuré par leurs aboiements. Le refuge n'est pas un lieu pour qu'un chien s'épanouisse. »

Baignade interdite…

Après Bourgueil, c’est le plan d’eau de Chemillé-sur-Indrois qui annonce l’interdiction de la baignade jusqu’à nouvel ordre à cause de la présence de cyanobactéries dans l’eau. Ces organismes peuvent entraîner des problèmes de digestion ou autres soucis de santé et sont mortels pour les chiens. C’est aussi à cause d’eux que Joué-lès-Tours a fermé la baignade du Lac des Bretonnières cet été. Des analyses seront menées régulièrement pour savoir quand on pourra de nouveau profiter du site lochois.

Manifestation festive…

Ce samedi en début d’après-midi, 150 personnes ont défilé dans Tours avec pas mal de musique, et dans un esprit dansant. Annoncé comme un rassemblement de soutien au monde culturel, il s’agissait aussi d’une mini rave-party avec deux camions équipés d’enceintes à qui on a parfois demandé de baisser le son. Sinon, aucun incident à relever.

Retard à Loches…

L’hôtel 4 étoiles de l’enseigne Best Western devait ouvrir avant l’été puis mi-juillet mais des retards de livraisons empêchent les travaux de se finir dans les temps. Les premiers clients devront finalement patienter au mieux jusqu’au 2 août pour pouvoir profiter des 45 chambres, du spa, de la piscine intérieure, de la terrasse avec vue sur la Cité Royale ou encore du restaurant gastronomique. Les prix démarrent à une centaine d’€ la nuit.

Foire de Tours…

Ce dimanche c’est le dernier jour de festivités au Parc Expo, avec près de 300 exposants en intérieur et en extérieur. Le village gastronomique ouvre jusqu’en fin de soirée. De son côté la fête foraine se poursuit jusqu’au 18 juillet. L’accès est libre, sans pass sanitaire.

Basket…

Blessé presque toute la saison, l’intérieur Vincent Pourchot prolonge son contrat avec le Tours Basket Métropole. Le plus grand joueur pro de France (2m22) va donc goûter au championnat de Pro B pour lequel le club a officiellement été qualifié cette semaine après examen de son dossier. Il a déjà joué 3 ans à ce niveau avec Lille et Charleville-Mézières. On attend maintenant la suite du recrutement. A noter que 3 autres joueurs ont prolongé leur bail à Monconseil : Doumbia Temgoua et Ateba.