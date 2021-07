StorieTravaux, 11/07/21 – Création d’une grande piste cyclable Rue Edouard Vaillant à Tours

Mais aussi des chantiers sur l’A10 et à Langeais.

Chaque dimanche sur Info Tours on fait le point sur les nouveaux travaux portés à notre connaissance et on vous donne des conseils pour éviter les bouchons. Voici ce qui vous attend à partir du 12 juillet.

A10 :

Jusqu’au 30 juillet à 18h, jour et nuit : fermeture partielle de la bretelle d'entrée de l'échangeur Tours-Centre (n°21) en provenance du boulevard Heurteloup et en direction de Paris. Accès possible en provenance de l'avenue Georges Pompidou. Suivre la déviation mise en place.

Du lundi 12 juillet à 9h30 au vendredi 3 septembre à 16h : zone de travaux située au niveau de l'échangeur Tours-Nord (n°19). Des déviations seront mises en place permettant aux usagers d'emprunter les bretelles de sortie et d'entrée de l'échangeur Tours-Nord (n°19) dans les deux sens de circulation.

Tours :

Ce lundi, début de 5 semaines de travaux Rue Edouard Vaillant afin d’y aménager une piste cyclable et ce sur l’ensemble de la rue (de la gare aux Atlantes). « Cet aménagement sera créé de façon transitoire, afin de le tester et de l’améliorer avec l’ensemble des usagers avant de le pérenniser » explique la ville. La circulation sera peu perturbée. En revanche, des places de stationnement seront supprimées entre les n°96 et 132, 180 et 188, 195 et 241 pour permettre l’insertion des bandes et pistes cyclables. « Les observations sur site ont permis de confirmer que ces places étaient majoritairement occupées par les utilisateurs de la gare et que l’ensemble du stationnement des riverains pourra se faire sur les voies perpendiculaires à la rue Edouard Vaillant » assure encore la mairie.

Autre chantier, de moindre ampleur, 1 semaine de travaux Rue d’Argenson afin de rénover la route. Ils débutent ce lundi pour 5 jours. Pendant leur réalisation, les véhicules ne pourront pas accéder aux places de stationnement dans cette zone. Seuls les accès aux véhicules des riverains seront possibles suivant l’avancement du chantier. Le jour de pose du goudron vendredi 16 juillet, la circulation sera interdite dans la rue. Merci de sortir votre véhicule avant 8h.

Travaux avec perturbations sur le réseau Fil Bleu :

En raison de travaux rue Mirabeau lundi et mardi à Tours, les arrêts Ursuline, St Augustin et Parc Mirabeau ne sont pas desservis par les lignes 2 (dir. CHU Trousseau), 4 (dir. Rempart), 10 (dir. Paul Doumer), 11 (dir. Justices), 14 (dir. Gare de Tours), 57 (dir. Renan), 73 (dir. Jean Jaurès) et C1 (dir Bretonneau). Vous devez vous reporter à l'arrêt Mirabeau situé Bd Heurteloup, où à l’arrêt Rempart situé rue du Rempart, où à l’arrêt Blanqui situé rue Blanqui, où à l’arrêt Petit Pré situé rue des Ursulines.

En raison de travaux avenue Edouard Michelin à Tours, les arrêts Jacques Monod, Michelin et Fac 2 Lions ne sont pas desservis par la ligne 32 et ce jusqu’au 6 août. Vous devez vous reporter aux arrêts provisoire, situé sur la D7 et Polytech situé avenue Jean de Portalis.

En raison de travaux rue de la Croix Porchette à Joué-lès-Tours, les arrêts Camélias (dir. Parc Grandmont), et Camus ne sont pas desservis par la ligne 5 (dans les deux sens) à partir de vendredi et jusqu’au 27 août. Vous devez vous reporter à l'arrêt Camélias (de la ligne 15) situé rue de la Béjauderie, où à l’arrêt Camélias situé rue de la Bergeonnerie.

Par ailleurs, notez qu’il y aura des perturbations des transports mercredi pour le défilé du 14 juillet. Le tram sera perturbé de 15h à 19h en centre-ville, et les bus dès 14h. Plus d’infos sur www.filbleu.fr.

Langeais :

Dès jeudi 15 juillet, début d’un chantier en trois phases concernant la Rouchouze. D’abord intervention au niveau des fossés avant le renouvellement de la route en septembre. La circulation sera perturbée.