ReplayTouraine #66 – Présidence de Tours Métropole, Covid, Haut de la Tranchée… 5 infos à retenir cette semaine

Que s’est il passé ces derniers jours en Indre-et-Loire ? On répond à cette question chaque week-end si vous n’avez pas tout suivi. Voici l’édition de ce 10 juillet.

1 – Présidence de Tours Métropole

Réunion importante ce dimanche matin à Saint-Avertin : les 87 élus de la métropole de Tours sont convoqués à la Camusière pour élire leur nouveau président. Depuis un an c’est Wilfried Schwartz qui occupait ce poste. Il y a deux semaines, il avait annoncé sa démission pour se concentrer sur ses mandats locaux de maire de La Riche et de conseiller départemental, mais en réalité ce sont des difficultés de management et une plainte pour violences de son directeur de cabinet qui l’ont poussé à engager cette démarche. Il y a une semaine, il est partiellement revenu sur son engagement expliquant qu’il resterait à son poste pour l’été. Ce n’est pas passé, et il a finalement confirmé sa démission lundi, poussé par les autres élus de l’agglo. Deux hommes sont candidats à sa succession : le maire écologiste de Tours Emmanuel Denis et le maire de droite de Joué-lès-Tours Frédéric Augis. Le scrutin s’annonce serré car l’assemblée est partagée.

2 – L’avenir du Haut de la Tranchée

Lundi, le conseil municipal de Tours a acté un nouveau plan pour rénover ce secteur de Tours-Nord. Le contrat avec Icade est résilié ce qui va coûter 180 000€ d’indemnités à la mairie. Adieu donc les logements en nombre ou le regroupement des deux écoles Victor Hugo ce qui a entraîné pas mal de critiques dans l’opposition de droite et du centre. A la place, le maire Emmanuel Denis veut rénover l’école élémentaire Victor Hugo. Des logements seront quand même construits, mais moins (il y aura une part de logements sociaux). Surtout, une concertation avec les habitants est engagée, notamment pour définir ce que sera la future Maison de la Démocratie qui doit prendre place dans l’ancienne mairie de Saint-Symphorien.

3 – Point Covid

Du 29 juin au 5 juillet seuls 65 cas Covid ont été confirmés en Indre-et-Loire soit 0,6% de résultats positifs après 11 500 tests pratiqués. Néanmoins, le variant Delta progresse et dépasse 40% de présence, à peu près la moyenne régionale. De quoi inquiéter les autorités : elles redoutent une nouvelle vague. Ainsi, Montbazon a annulé son feu d’artifice du 13 juillet par peur de créer un cluster. Le président Emmanuel Macron s’exprimera lui lundi soir à 20h pour un nouveau point sur la pandémie. Notez que 6 personnes restent en réanimation en Touraine, 14 autres hospitalisées. 338 000 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin, 221 000 en ont eu deux.

4 – Résultats du bac

Ils sont tombés mardi. En Indre-et-Loire, 95,9% des candidates et candidats de filières générales ont obtenu leur diplôme du 1er coup, soit 3 269 personnes. Le taux de réussite tourangeau atteint 93,3% dans les sections technologiques (1 148 diplômes remis d’office). Pour les filières professionnelles on compte 1 420 reçus avant rattrapage soit un taux de succès de 84,6%. Ces chiffres sont les meilleures de la région sauf le bac techno. Des résultats encore provisoires en attendant ceux des rattrapages qui avaient lieu mercredi et jeudi.

5 – Pas d’éolienne en Sud-Touraine

Une nouvelle victoire pour les anti-éoliennes, la Touraine étant le seul département du Centre-Val de Loire qui n’en possède pas. La cour d’appel administrative de Nantes a annulé le permis de construire pour 5 mâts sur les communes de Vou et La Chappelle-Blanche-Saint-Martin. Ce qui a pesé dans la balance : la présence de cigognes noires dans le secteur, une espèce protégée. D’autres projets éoliens sont en cours en Sud-Touraine mais ils font également l’objet de recours.

BONUS – Un livre sur le cyclisme en Touraine

Après un ouvrage sur l’histoire du foot tourangeau, en voici un qui nous parle du vélo : le Paris-Tours, bien sûr, mais aussi les étapes du Tour de France, les champions locaux, le Vélodrome de Tours… Présentation complète dans cet article sur 37 degrés.