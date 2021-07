StorieTouraine, 10/07/21 – Accident mortel à Mouzay ; Choc voiture-tram aux Rives du Cher ; La réouverture pour 2 discothèques…

Et une journée chargée sur les routes tourangelles.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce samedi.

---------------------

Accident mortel…

Jeudi soir vers 23h, un homme de 55 ans a percuté un arbre avec sa voiture sur la commune de Mouzay. Il n’a pas survécu. Depuis janvier 16 personnes sont mortes sur les routes du département.

Accident de tram…

Vendredi après-midi, le tram de Tours a percuté une voiture au niveau de l’arrêt Suzanne Valadon aux Rives du Cher. Le couple de retraités qui était à bord du véhicule a été choqué mais pas blessé. 80 personnes non blessées ont également été évacuées de la rame accidentée qui a été ramenée au dépôt de Tours-Nord pour y être réparée. Le trafic a pu reprendre après son dégagement.

Gens du voyage…

Le Tours FC annonce porter plainte après une 3e intrusion de gens du voyage en moins d’un an sur 2 de ses terrains à la Vallée du Cher. L’an dernier la mairie avait payé 50 000€ pour refaire le site après le départ des caravanes. Rappelons que ces installations créent de multiples ressentiments de la part de riverains et d’élus notamment à Tours-Nord et dans plusieurs communes rurales comme récemment dans la Vallée de l’Indre ou en Chinonais.

Epilogue de procès…

Depuis mardi, 9 personnes étaient jugées pour une très violente agression survenue début mai 2018 à Joué-lès-Tours : un homme blessé par 5 balles dans le cadre d’une rivalité entre bandes. 8 d’entre eux ont été condamnés ce vendredi par le tribunal de Tours, le 9e a été relaxé. Peines les plus lourdes prononcées après 9h de délibéré : 6 ans de prison ferme pour 5 hommes, mais aussi interdiction de port d’arme ou de paraître à Joué.

Départs en vacances…

Après un premier week-end dense mais calme sur les routes tourangelles, premier grand moment ce samedi pour les départs en vacances. Bison Futé voit rouge, en particulier pour l’A10 en direction du sud. Le trafic devrait être bien chargé jusqu’à 16h, heure à partir de laquelle il vaut mieux partir pour être tranquille. Ce dimanche, quelques ralentissements sont possibles vers Paris mais globalement c’est une journée verte.

Réouverture des boîtes de nuit…

Ce vendredi soir, Le Pym’s situé près du Sanitas et l’Excalibur qui a pignon sur rue dans le Vieux-Tours ont été les deux seules boîtes de nuit d’Indre-et-Loire à reprendre leurs soirées, avec l’autorisation du gouvernement. Le New Vegas ou Les Trois O avaient précédemment annoncé qu’elles ne comptaient pas reprendre à cause des contraintes sanitaires (75% du public maximum, présentation obligatoire d’un pass sanitaire…) d’autant que l’été est une période assez calme dans ce type d’endroit. Une réouverture plus globale est envisagée en septembre… selon la situation sanitaire car on observe déjà que la Catalogne demande la fermeture de ses discothèques face à l’expansion du variant Delta.

Annulation à cause du Covid…

Face au léger rebond épidémique et au manque de respect des gestes barrières lors d’un précédent événement, la mairie de Montbazon a annoncé l’annulation de son feu d’artifice prévu le soir du 13 juillet. Des dizaines d’autres sont tout de même prévus dans le département, entre ce samedi et le 14 juillet mais pas dans l’agglo de Tours (sauf celui de la fête foraine tourangelle le 17). A chaque fois il faudra conserver les distances pour éviter de créer des clusters.