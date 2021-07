Art de rue, Terres du Son, vin, Foire… 12 événements qui vont rythmer votre week-end tourangeau

On parle aussi de cuisine.

Chaque vendredi, Info Tours fait le tour du département pour dénicher les meilleures sorties du week-end à venir… Voici ce qu’on vous conseille d’ici le 11 juillet.

Festival à Monts…

Annulé en 2020, Terres du Son revient sur ses bases du Domaine de Candé à Monts… Mais dans une version particulière à cause du coronavirus. 5 000 places par jour maximum (avec tribunes pour s’asseoir si ça vous chante) et un nouveau nom : Midi Minuit par Terres du Son. 5 soirées sont proposées ce week-end puis mardi 13 et mercredi 14 juillet… Toutes sous le même format : 2 têtes d’affiche d’ampleur nationale (Pomme et Sébastien Tellier vendredi, IAM samedi, Grand Corps Malade dimanche…), une découverte nationale (Silly Boy Blue dimanche) et deux artistes locaux (Philémone ce vendredi). Un village gratuit ouvrira de 11h à 19h samedi, dimanche et mercredi. Le pass sanitaire est obligatoire pour accéder à l’espace payant des gros concerts mais pas pour le village. Toutes les infos et les réservations sur www.terresduson.com.

Festival à Tours…

L’édition 2021 des Méridiennes a débuté ce jeudi et se poursuit jusqu’à dimanche avec une scène installée dans la cour de la Salle Ockeghem Place Châteauneuf. Au programme : concerts, ateliers, chants et lecture (mais aussi une buvette). Par exemple dimanche à 21h le trio DIA.T proposera un voyage étonnant entre Bretagne et… Madagascar ! A 19h30 ce sera ambiance médiévale avec Diabolus in Musica. Le samedi soir ce sera musique baroque d’Amérique du Sud juste après un spectacle autour des musiques syriennes. Achats de billets sur place. Infos sur ce lien : https://www.facebook.com/lesmeridiennes

Festival à Tours (bis)…

Cette fois il n’est pas question de musique mais de cinéma… et de gastronomie avec la première édition du festival ciné-gourmand Arrière-Cuisines. Ce dimanche, projection de Ratatouille à 14h aux Studio, et de Chicken run à 23h, en plein air sur l’Ile Balzac (gratuit, avec des animations dès 19h : vente de plats, quiz et jeux de société avec la Maison des Jeux de Touraine et spectacle musical La cantine des scouts).

Ce qu’on attend également c’est la projection du nouveau film d’un Tourangeau : Just Philippot. Il dévoilera La nuée samedi 10 juillet à 20h30 aux Studio. Le pitch : Difficile pour Virginie de concilier sa vie d’agricultrice avec celle de mère célibataire. Pour sauver sa ferme de la faillite, elle se lance à corps perdu dans le business des sauterelles comestibles. Mais peu à peu, ses enfants ne la reconnaissent plus : Virginie semble développer un étrange lien obsessionnel avec ses sauterelles...

Festival à Joué-lès-Tours…

Plus grand festival régional autour des arts de la rue, Les Années Joué a encore été annulé en 2021 (à cause de la crise sanitaire). La ville organise une session de rattrapage jusqu’au 18 juillet avec des spectacles gratuits et quotidiens dans différents quartiers de la commune… Du cirque, du théâtre, des drôleries… De très belles choses à découvrir gratuitement. Le programme complet sur www.anneesjoue.fr.

Festival à Saint-Pierre-des-Corps…

2e week-end de l’événement « ensoleillé même si il pleut »… Samedi dès 10h30, découvrez un spectacle surprise à l’œil du Grand-Mail. De 15h à 19h la suite se passe au Stade Camélinat avec spectacle de hip hop, une fanfare de rue et le blind-test participatif (et culte) de La Charcuterie Musicale. Notez que le film Mia et le lion blanc sera projeté gratuitement lundi soir au même endroit.

Festival à La Riche…

Le Plessis attaque déjà le 3e week-end de sa série estivale En attendant les beaux jours… Samedi, spectacle de danse 15h au château, de 16h à 20h carte blanche aux acteurs art et handicap, puis The Elders Road en concert et projection de Mia et le lion blanc à la belle étoile à 22h. Dimanche, théâtre jeune public à 16h, une conférence à 17h et Crenoka en concert à 19h. Tout est en accès libre.

Journée festive à Savonnières…

Samedi c’est journée festive pour le village des bords du Cher. A 17h déambulation avec Les Transformeurs Acoustiques qui partiront de la mairie, à 18h nouveau spectacle sur l’aire de pique-nique et à 21h rendez-vous Place des Charmilles pour la Jacquaravane des Frères Jacquard. C’est gratuit.

Journée festive à Saint-Cyr-sur-Loire…

Et là c’est dimanche que ça se passe dans le quartier de la Ménardière. Nom de code : quartiers d’été. Tout est gratuit entre 10h et 20h. On commencera par une battle musicale entre un chanteur sur le retour et un Youtubeur, démonstration théâtrale de fouilles archéologiques à 11h30, spectacle-concert à 13h30 façon yéyé, quatuor de chansons joyeuses à 15h, pièce de théâtre ambiance cabaret-bar à 16h, hip hop à 17h30 et enfin l’Orchestre Ducoin à 19h.

La fête à Neuvy-le-Roi…

La commune organise pour la 1ère fois une journée festive le 10 juillet à l'étang, avec des spectacles des arts de la rue, des concerts, un espace lecture, des jeux en bois et un feu d'artifice. Tout est en accès libre. Début des festivités à 15h30 avec une déambulation de bulles de savon, initiation à l’escrime pour parents et enfants à 16h, fanfare à 18h30 et 21h…

Marché d’été…

La commune de Chemillé-sur-Dême organise un marché des producteurs ce vendredi. Pour cette nouvelle édition, une quinzaine de producteurs animeront la place de l'église de 18h à 21h. Possibilité de restauration (places assises uniquement) et d’une visite guidée du monument religieux.

Santé à Amboise !

Les vignerons du secteur organisent un week-end estival de présentation de millésimes à l’espace Henri d’Orléans, près de l’église Saint-Florentin. C’est samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 19h. Entrée libre, verre de dégustation à 2€.

Foire de Tours…

Ultime week-end pour la Foire et son village gastronomique au Parc Expo avec plus de 300 exposants. L’entrée est gratuite et non soumise à la présentation d’un pass sanitaire. Des événements sont prévus dont le concert de Thé Vanille et First Draft dimanche à 19h. Ce sera Holseek vendredi à 20h30.