[Faut y aller] 2h d’enquête dans l’abbaye de Marmoutier (dont des lieux rarement ouverts au public)

La ville de Tours organise une murder party pendant le mois de juillet.

A chaque fois qu’il y en a une organisée quelque part, les places s’arrachent à la vitesse de la lumière. Cet été la ville de Tours renouvelle son animation murder party, ce jeu d’enquête dans un lieu historique. Et ça commence le 11 juillet sur le prestigieux site de l’abbaye de Marmoutier qui n’est pas ouvert souvent (5 000 personnes le visitent chaque année).

« On est dans l’esprit d’un Cluedo géant et grandeur nature » résume Frédéric Dufrèche, le directeur du service patrimoine à la mairie. Le scénario nous plonge en 1932 : « Les visiteurs sont invités par un archéologue qui revient d’une expédition en Egypte et veut dévoiler une découverte. En arrivant, le public fait une macabre découverte et va devoir élucider le crime qui s’est déroulé juste avant son arrivée en traquant les indices et en rencontrant différents suspects. »

Les suspects en question sont des comédiens de la compagnie Alborada et les enquêteurs évoluent en petits groupes sur le site de Marmoutier. « Ce sera l’occasion de découvrir des endroits jamais ouverts à la visite auprès des grottes et des anciennes caves ou sur les terrasses orientales » lâche Frédéric Dufrèche. Le bonus : des points de vue inédits sur la ville, « y’a des endroits assez poétiques » raconte le patron du service patrimoine.

7 représentations sont prévues les dimanches 11, 18 et 25 juillet à 14h30 et 18h (20€ le tarif plein, 15€ le tarif réduit, accueil des enfants à partir de 12 ans) puis les 4 premiers dimanches d'août. Réservations sur www.tours-tourisme.fr. Cette aventure complète les autres événements comme l'escape game qui revient après une année d'interruption et une nouvelle aventure autour des vikings et de la brasserie (réservations via Escape Yourself). Une reconstitution artistique et archéologique aura également lieu le week-end du 28-29 août.