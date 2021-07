StorieTouraine, 08/07/21 – Accident grave à Cheillé ; Moins de monde sur la Loire à Vélo ; Le Tours FC veut sauver sa place en N3…

Et du mouvement au Tours Basket Métropole.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce jeudi.

--------------

Accident…

Le choc s’est produit sur la D751 au niveau de la commune de Cheillé : deux voitures transportant 3 personnes se sont percutées en début d’après-midi vers 14h. Un homme de plus de 70 ans a été gravement blessé au point que son pronostic vital est engagé. Son épouse et un jeune d’une vingtaine d’années ont également été sérieusement touchés. Une vingtaine de pompiers se sont déplacés sur les lieux.

Procès…

Depuis lundi au tribunal de Tours, 9 personnes sont jugées pour association de malfaiteurs en vue de commettre un délit et violences aggravées pour une bagarre survenue début mai 2018 à Joué-lès-Tours. Les réquisitions sont tombées : jusqu’à 8 ans de prison demandés pour trois hommes de 28 à 30 ans. Deux autres risquent jusuq’à 7 ans en détention.

Résultats du brevet…

Deux jours après la publication de la liste des admis du 1er coup pour le bac, ce sont les élèves de 3e qui ont pu découvrir leurs notes ce jeudi en Indre-et-Loire. Ils sont disponibles sur le site du rectorat de l’académie Orléans-Tours.

Loire à Vélo…

L’été vient de commencer et on voit arriver de plus en plus de monde sur les itinéraires de la Loire à Vélo en Indre-et-Loire… Une bonne nouvelle car avec le couvre-feu, le confinement printanier et la météo incertaine, le début de l’année 2021 est plutôt bof-bof en termes de fréquentation… Au premier semestre, plus de 19 000 passages de vélos ont été enregistrés en moyenne par compteur sur La Loire à Vélo en Centre-Val de Loire. C’est 5% de moins par rapport à cette même période en 2019. Le jeudi de l'Ascension (13/05) et le lundi de Pentecôte (24/05) sont en baisse par rapport à 2019 : respectivement -63% et -66% de passages. Le mois de juin est en baisse de 10% par rapport à juin 2019. La météo mitigée (météo estivale en début de mois, météo caniculaire voire orageuse la semaine du 14 juin et pluvieuse sur la fin du mois) a freiné les cyclistes.

Foot…

La semaine dernière on apprenait que le Tours FC qui est en grande difficulté financière était rétrogradé de force du championnat de National 3 à celui de Régional 1. Actuellement en redressement judiciaire, il espère rebondir avec son projet de société coopérative qui invite supporters et entreprises à prendre directement des parts dans le capital. Alors forcément cette nouvelle sanction – la 3e en 3 saisons – tombe très mal. Le président délégué Guillaume Barré a donc annoncé son intention de faire appel de la décision. Il a envoyé son dossier ce jeudi. Réponse dans quelques jours…

Basket…

Le Tours Métropole Basket annonce le départ d’un de ses joueurs majeurs : Alexis Dargenton ne participera pas à la première saison du club en Pro B, tout comme Marius Chambre qui a signé à Poitiers. On attend maintenant l’annonce des recrutements pour former la nouvelle équipe. Thomas Smallwood, embauché en cours de saison, ne portera pas non plus le maillot tourangeau la saison prochaine.