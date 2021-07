StorieTouraine, 06/07/21 - Décès du Tourangeau Axel Kahn ; Les résultats du bac ; La Tourangelle Typhaine Soldé aux Jeux Paralympiques...

Et un nouveau maire pour Beaulieu-lès-Loches.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mardi.

Mort d’Axel Kahn...

Né au Petit-Pressigny dans le Sud-Touraine, le médecin et essayiste Axel Kahn est mort à 76 ans des suites d’un cancer qu’il avait récemment raconté dans les médias. C’est la Ligue contre le Cancer qui l’a annoncé, une association dont il était le président jusqu’au 1er juin dernier. « Notre pays perd un grand humaniste. Je salue le fils de la Touraine, l'homme de médecine, le citoyen engagé. C’est avec une grande tristesse que nous avons appris sa mort. Et pour cause, Axel Kahn aura passé sa vie à mettre sa notoriété au service de la connaissance et du progrès » a régai le maire de Tours Emmanuel Denis. En Touraine c’est l’ex-président de l’Université de Tours Loïc Vaillant qui dirige l’antenne locale de la Ligue contre le Cancer.

Nouveau maire...

Dimanche 6 juin, Sophie Métadier est devenue députée d’Indre-et-Loire en remplacement de Sophie Auconie qui a démissionné pour raisons de santé. L’élue UDI a donc dû quitter son poste de maire de Beaulieu-lès-Loches... Et c’est son 1er adjoint qui la remplace. Philippe Méreau a été élu maire ce lundi soir. L’homme de 64 ans est un ancien géomètre également impliqué dans l’association Familles Rurales. Gaëlle Jan devient la nouvelle première adjointe de la commune.

Résultats du bac...

Sur Internet via le site du rectorat de l’académie Orléans-Tours ou devant les établissements comme au lycée Descartes de Tours (photo), les élèves de Terminale d’Indre-et-Loire ont découvert leurs résultats ce mardi matin. Une session particulière avec seulement deux épreuves (philosophie et grand oral de spécialité pour les filières générales), sachant que pour la philo c’était la meilleure note entre l’examen et le contrôle continu qui comptait dans la moyenne finale. Les candidates et candidats ayant eu entre 8 et 10 passeront les oraux de rattrapage ce mercredi et ce jeudi (une épreuve d’une durée de 20 minutes).

Athlétisme...

On sait déjà qu’il y aura les Tourangelles Sarah Guyot ou Carolann Héduit aux JO de Tokyo... On apprend aussi ce mardi la sélection de Typhaine Soldé aux Jeux Paralympiques de la capitale japonaise. A 19 ans, elle est sélectionnée grâce à une invitation de la Fédération et disputera la compétition de saut en hauteur catégorie T64 (la jeune femme est amputée d’une jambe). L’épreuve est programmée le 28 août.

Cinéma...

Ce mardi vers 22h, Saint-Pierre-des-Corps propose une projection gratuite du film Coco au Stade Camélinat. Film conseillé à partir de 8 ans. Restauration sur place mais à vous de venir avec vos plaids et chaises pliantes. Le site ouvre lui à partir de 20h.