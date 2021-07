Rue Colbert piétonne, vaccination, cuisine centrale... Le débrief du conseil municipal de Tours

On parle aussi de bornes pour véhicules électriques.

Le conseil municipal de Tours se réunissait ce lundi soir à l’Hôtel de Ville. On vous résume les moments importants de la séance

Rue Colbert...

En début de séance trois habitants ont posé des questions aux élus, une séquence organisée à chaque fois depuis l’élection d’Emmanuel Denis à la tête de la ville. Ce fut notamment l’occasion de revenir sur un serpent de mer : la piétonnisation de la Rue Colbert, pour étendre les terrasses des bars et restaurants. L’adjointe au maire chargée des questions de circulation a annoncé une concertation sur le sujet pour le mois de septembre, avec les riverains et les responsables de magasins. Armelle Gallot-Lavallée envisage des piétonnisations temporaires pour contenter à la fois les professionnels qui y voient un moyen d’améliorer leurs recettes et les riverains qui craignent pour leur tranquilité. « Nous voulons des décisions concertées pour aboutir à une position partagée par le plus grand monde et rendre la rue plus agréable à vivre » résume l’élue.

Point Covid...

Pour l’instant, la ville de Tours compte seulement un centre de vaccination grand public en dehors des institutions de santé. Il est situé au Vinci. Face à la baisse des prises de rendez-vous, le maire de Tours a annoncé réfléchir à un redéploiement des moyens dans les prochaines semaines afin d’aller au plus près de la population et convaincre les personnes réticentes. Des vaccinations pourraient ainsi être proposées dans les quartiers. Le détail du dispositif n’est pas encore connu.

Cuisine centrale...

Il y a quelques mois, le maire de Tours avait annoncé l’abandon du projet de cuisine centrale commune entre la ville et le CHU ce qui aurait permis de préparer en un même lieu les repas pour l’hôpital ou les écoles de la commune. En revanche, elle a toujours en vue de remplacer la vieille cuisine centrale des Fontaines qui n’est plus aux normes. Au début du conseil municipal, Emmanuel Denis a annoncé qu’un site avait été trouvé pour construire le futur équipement. Il est situé à Tours-Nord, Rue de Suède. La programmation du chantier et son budget ne sont pas encore connus. A terme, la municipalité espère renforcer la part de produits bio et locaux dans les assiettes qu’elle sert.

Bornes électriques...

L’adjoint au maire Martin Cohen a répondu à la question d’un habitant s’inquiétant de l’absence de bornes de recharge pour voitures électriques dans le quartier des Fontaines. L’élu a reconnu que ce type d’équipements était « insuffisan » dans la ville mais que les implantations dépendaient d’accords avec le Syndicat Intercommunal de l’Energie d’Indre-et-Loire (SIEIL), institution présidée par le maire de Chinon. Des machines sont disponibles aux Deux-Lions, quartier Giraudeau-Rabelais et quartier de l’Europe à Tours-Nord. Avant d’en avoir d’autres, il faudra étudier « l’équilibre entre les demandes, le budget et les usages puis trouver les trouver stratégiques d’implantation. » Ce travail devrait durer 2 à 3 ans. Il faudra donc patienter...

Haut de la Rue Nationale...

Alors que les deux hôtels du nouveau quartier Porte de Loire viennent d’être ouverts au public, ainsi qu’un premier restaurant de burger, une habitante a demandé au conseil municipal s’il était prévu plus de verdure dans le quartier. L’adjointe au maire Bestabée Haas a confirmé que c’était prévu. Une quinzaine d’arbres vont être plantés devant le CCC OD.