Vous aimez le train ? 6 idées pour vos vacances en Indre-et-Loire

Notamment un cyclorail.

Inconsciemment, le train, c’est synonyme de départ en voyage, de grands paysages observés au travers des baies vitrées… Cela peut aussi être de petits parcours où l’on prend le temps d’observer le monde qui nous entoure, depuis son siège ou sa banquette. Que faire si vous ou vos enfants aimez le train et que vous passez l’été en Indre-et-Loire ? Voici notre sélection…

1 – En TER Rémi, observer le paysage

L’Indre-et-Loire est traversée par pas moins de 8 lignes qui partent en étoile depuis la gare de Tours (plus la ligne à grande vitesse). Certaines d’entre elles permettent de profiter d’un paysage assez remarquable comme la traversée de la Loire à Montlouis ou à Cinq-Mars-la-Pile, le viaduc ferroviaire de Monts ou les multiples vues campagnardes du Lochois, du Chinonais ou de l’Amboisie. Rappelons que vous pouvez emprunter le train avec vos vélos, notamment l’Interloire en Orléans et Nantes pour faire une partie du trajet sans effort et le reste en pédalant. Les détails sur les horaires auprès de la SNCF. Une série de promotions sont disponibles tout l'été.

2 – Un cyclorail en Nord-Touraine

Et si vous conduisiez vous-mêmes sur les rails ? Qui plus est, à la force de vos pieds ? C’est ce que vous propose le cyclorail de Château-la-Vallière. Le circuit est ouvert les mercredis et vendredis après-midi puis les samedis et dimanches dès 10h. Le départ a lieu derrière la gare de Château-la-Vallière et l’accès se fait par le jeu de boule de fort, rue des Planteurs. Le fléchage est prévu. Le parcours fait un peu plus de 5km (ou 3,5km pour le petit trajet).

Réservation obligatoire au 06 50 91 95 26. L’association qui organise le circuit recherche également des bénévoles. Plus d’infos : www.cyclorail37.fr.

3 – La loco de Saint-Pierre-des-Corps

Dans un hangar de la zone des Grands Mortiers, on rénove petit à petit la locomotive à vapeur 231 E 41 dans l’espoir de la faire de nouveau rugir un jour. Des portes ouvertes sont régulièrement organisées notamment pour les Journées du Patrimoine et l'équipe cherche toujours du monde pour travailler. Vous pouvez en apprendre plus sur son avancement en visitant le site Internet de leur association www.231e41.fr.

4 – Le train à vapeur de Rillé

Là-aussi c’est le résultat d’une restauration de vieux matériel ferroviaire par des bénévoles afin de proposer un circuit touristique autour du lac, dans le Chinonais. C’est très agréable car vous êtes au bord de l’eau et en même temps vous traversez les bois. Il y a une aire de pique-nique pour prendre le déjeuner, des jeux pour les enfants… Comptez entre 3€ et 5€50 la balade. Le dimanche les départs se font entre 14h et 17h15. Durée du parcours : 30 minutes. Plus d’infos : https://aecfm.fr.

5 – Le Safari Train

Train + animaux : c’est le combo proposé à la Réserve de Beaumarchais, près d’Amboise (qui vient d’ailleurs de retrouver un de ses wallabys qui s’était enfui et qui a passé plusieurs mois dans la nature en 200). Vous verrez les sangliers, les cerfs, les autruches ou les bisons. Infos : www.reserve-de-beaumarchais.com.

6 – Les petits trains sur roues

Ceux-là sont moins pittoresques, mais pour des touristes de passage les emprunter est souvent le bon moyen de découvrir une ville en un clin d’œil avec les quelques explications historiques qui vont bien. A Tours, le départ se fait devant le Vinci et l’Office du Tourisme. Un circuit est également organisé à Amboise et un 3eà Loches.