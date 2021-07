StorieTouraine, 05/07/21 - Incendie à Bourgueil ; Expansion du variant Delta ; Election de Miss Indre-et-Loire à Saint-Branchs...

Et la fermeture du Pont Napoléon.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce lundi.

-------------

Incendie...

Ce lundi, il était un peu plus de minuit quand les pompiers tourangeaux ont été appelés pour un feu de maison à Bourgueil. Une trentaine de soldats du feu ont été envoyés sur place. On ignore l’origine du sinistre, l’enquête de gendarmerie sera chargée de le déterminer. En tout cas personne n’a été blessé. C’est principalement la toiture de l’habitation qui a subi des dommages. (Photo : SDIS 37).

Point Covid...

Le gouvernement s’inquiète sérieusement de l’expansion des infections Covid avec le variant Delta, le ministre de la santé redoutant une 4e vague dès la fin juillet même si le nombre de nouveaux cas reste très bas (2 300 en moyenne ces derniers jours). En Indre-et-Loire, cette souche venue d’Inde prend de plus en plus de place. Désormais elle est détectée dans plus de 40% des analyses positives et devrait vite devenir majoritaire, ce qui est déjà le cas dans plusieurs autres départements. Pour rappel, les deux premiers cas tourangeaux du variant Delta remontent à seulement un mois. Il faut rappeler qu’en ce moment, seuls une dizaine de nouveaux cas quotidiens sont détectés en Indre-et-Loire.

Rappel...

Depuis ce lundi matin, le Pont Napoléon de Tours est fermé dans les deux sens de circulation, et ne rouvrira que fin août. Depuis le 25 mai il était déjà inaccessible dans le sens nord-sud. Ces perturbations sont liées à un chantier de rénovation de l’ouvrage. Pour compenser un peu les troubles, le Pont Wilson est ouvert aux voitures dans le sens nord-sud. Attention : le chantier entraîne des déviations et perturbations sur le réseau de bus. Les détails sur www.filbleu.fr.

Miss Indre-et-Loire...

Originaire de Saint-Cyr-sur-Loire, c’est Chloé Delcourt qui a obtenu ce dimanche une place pour l’élection de Miss Centre-Val de Loire. La jeune femme de 18 ans a été élue Miss Indre-et-Loire à Saint-Branchs. Ses deux dauphines Léa Dufrenne et Tori Guinard (19 ans) seront à ses côtés pour le concours de beauté. Elles viennent de Joué et Villedômer.