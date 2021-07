Spectacle Les Nuits Renaissance à Tours : les réservations ne sont plus nécessaires

La bonne nouvelle du jour.

C'est un nouveau signe que la situation sanitaire est favorable... Une semaine après son retour, le spectacle son et lumière de Tours revoit ses conditions d'accès. Depuis le 30 juin, seules 250 personnes pouvaient y assister chaque soir de la semaine dans le parc du Musée des Beaux-Arts. Cette jauge très réduite obligeait la mairie à mettre en place un système de réservation sur Internet, avec une limite de temps : on pouvait uniquement booker sa place entre 7 jours et 30 minutes avant le début de la représentation.

Ce lundi, la municipalité annonce une bonne nouvelle : les soirées des 5 et 6 juillet se font encore sous le premier modèle mais dès le 7 on revient à une jauge agrandie.

Chaque soir, ce ne sont plus 250 entrées qui seront proposées mais 900. Cet élargissement entraîne la suppression des réservations en amont. Attention : il ne faudra pas arriver à la dernière minute car les portes ferment à 22h40 en juillet (pour un début de séance à 22h45). En août et septembre, il faudra arriver au plus tard à 22h15 pour profiter des différents tableaux projetés sur la façade du musée (rappelons qu'une partie de la production a été renouvelée cette année, pour la 3e saison du programme conçu par Abeille Brissaud). 13 tableaux sont proposés évoquant Chambord, la royauté et ses fêtes, l'art, l'invention de l'imprimerie, les grands humanistes ou Léonard de Vinci.

Les Nuits Renaissance se déroulent 7 jours sur 7 jusqu'à la rentrée. L'accès est gratuit.