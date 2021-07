StorieTravaux, 04/07/21 – Le Pont Napoléon de Tours ferme lundi ; Série de chantiers aux Prébendes…

Et des perturbations sur l’A10.

Chaque dimanche sur Info Tours, on vous aide à circuler avec la liste des nouveaux chantiers ou perturbations pour les prochains jours. Voici ce qui vous attend à partir du 5 juillet.

------------

Autoroute A10 :

Jusqu’à vendredi 18h, jour et nuit : fermeture partielle de la bretelle d'entrée de l'échangeur Saint-Avertin (n°22), en provenance du rond-point de l'avenue du lac et en direction de Paris. Accès possible en provenance de la route de Saint-Avertin et de la rue de Grandmont. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.

Du lundi 5 à 8h au vendredi 30 juillet à 18h, jour et nuit : fermeture partielle de la bretelle d'entrée de l'échangeur Tours-centre (n°21) en provenance du boulevard Heurteloup et en direction de Paris. Accès possible en provenance de l'avenue Georges Pompidou. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.

Tours :

6 semaines de travaux démarrent ce lundi Rue George Sand aux Prébendes, entre le Boulevard Béranger et la rue Roger Salengro. Pendant les travaux, la circulation sera déviée et seuls les accès aux véhicules des riverains seront possibles suivant l’avancement et les horaires du chantier.

Ce lundi, début de deux semaines de travaux Rue Vincent d’Indy aux Fontaines pour refaire la voirie et adapter l’axe aux personnes à mobilité réduite. Pendant les travaux, la circulation sera déviée et seuls les accès pour les véhicules des riverains seront possibles suivant l’avancement et les horaires du chantier.

Une semaine de chantier aussi Rue Salengro aux Prébendes, de la rue du Belvédère jusqu’à la rue Georges Sand. Pendant les travaux, la circulation sera déviée et seuls les accès aux véhicules des riverains seront possibles suivant l’avancement et les horaires du chantier.

Une semaine d’opérations aussi dans le carrefour Malines – Amsterdam et dans la rue Malines entre les rue d’Amsterdam et des Douets. endant leur réalisation, les véhicules ne pourront pas accéder aux places de stationnement dans cette zone. Seuls les accès aux véhicules des riverains seront possibles suivant l’avancement du chantier. Vendredi 9 juillet 2021, la circulation sera interdite dans la rue. Merci de sortir votre véhicule avant 8h.

Dès mardi, début d’une semaine de chantier Rue du Castel Salis. Pendant leur réalisation, les véhicules ne pourront pas accéder aux places de stationnement dans cette zone. Seuls les accès aux véhicules des riverains seront possibles suivant l’avancement du chantier. Vendredi 9 juillet 2021, la circulation sera interdite dans la rue. Merci de sortir votre véhicule avant 8h.

Jeudi, début de deux semaines de travaux Rue de la Chatonnière, entre la rue St Jean du Grays et la rue des Douets. Pendant leur réalisation, les véhicules ne pourront pas accéder aux places de stationnement dans cette zone. Seuls les accès aux véhicules des riverains seront possibles suivant l’avancement du chantier. Vendredi 16 juillet 2021, la circulation sera interdite dans la rue. Merci de sortir votre véhicule avant 8h.

Travaux avec conséquences sur le réseau Fil Bleu :

En raison des travaux sur le pont Napoléon, les lignes 11, 14, 50, 57 et 73 sont déviées (à compter du lundi 5 juillet début de service et jusqu’à fin août).

Ligne 11, vous devez vous reporter aux arrêts situés Quai Portillon, Quai Paul Bert et Boulevard Heurteloup, les arrêts Ile Simon, Victoire, Grand Marché, Halles, Béranger et Jean Jaurès ne sont pas desservis.

Ligne 14, vous devez vous reporter aux arrêts situés Quai Paul Bert et Boulevard Heurteloup, les arrêts Portillon, IleSimon, Victoire, Grand Marché, Halles, Béranger et Jean Jaurès ne sont pas desservis.

Ligne 50, les arrêts Pont de la Motte (direction Bois de Plante), Barberonne, Maisons Blanches, Le Coq, St Cyr Eglise, Pont Napoléon et Ile Simon ne sont pas desservis.

Ligne 57, vous devez vous reporter aux arrêts situés Quai Portillon, Quai Paul Bert et Boulevard Heurteloup, les arrêts Portillon, Ile Simon, Fac Tanneurs, Porte de Loire, Voltaire, Château de Tours et Quai Malraux ne sont pas desservis.

Ligne 73, vous devez vous reporter aux arrêts situés Quai Paul Bert et Boulevard Heurteloup, les arrêts Portillon, Ile Simon, Victoire, Grand Marché, Halles et Béranger ne sont pas desservis.

Le Pont Wilson reste ouvert aux voitures jusqu’à fin août dans le sens Nord-Sud.

En raison de travaux rue du Général Renault à Tours de lundi à vendredi, les arrêts Strasbourg (des lignes 4 et 5), Erables (L5 direction Parc Grandmont), Général Renault (L5 direction St Pierre Gare) et Giraudeau (L5 direction St Pierre Gare) ne sont pas desservis. Vous devez vous reporter à l'arrêt Provisoire situé Boulevard Jean Royer, Général Renault situé rue Giraudeau, ou à l’arrêt Provisoire situé rue Fromentel.

En raison de travaux carrefour Boulevard Preuilly et rue Léon Boyer à Tours, les arrêt MAME, Preuilly, Lamartine, Rouget de Lisle, Frumeaud, St Eloi et Clocheville ne sont pas desservis par les lignes 3 et 34 (dans les deux sens) et ce jusqu’au 23 juillet. Vous devez vous reporter à l'arrêt provisoire situé rue du Docteur Chaumier, où à l’arrêt provisoire situé rue du Commandant Bourguoin, où à l’arrêt Grand Marché situé Place Gaston Paillhou, où à l’arrêt Béranger situé Boulevard Béranger.