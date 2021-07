StorieTouraine, 04/07/21 – Juin historiquement pluvieux en Touraine ; Un homme de 74 ans disparait 10h ; Refus d’embarquement à l’aéroport de Tours…

Et une action de Greenpeace.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce dimanche.

Le déluge…

On va s’en souvenir de ce mois de juin ! Selon les relevés de Météo France, il a été le plus pluvieux de l’histoire pour de nombreuses communes tourangelles… En particulier Fondettes avec 163mm d’eau en 30 jours, environ le triple de la normale. St Epain, Amboise ou Château-Renault ont également subi beaucoup plus de précipitations que d’habitude. De quoi recharger un peu les nappes phréatiques mais cela n’écarte pas totalement les risques de sécheresse pour l’été… A noter aussi que les températures sont restées élevées, malgré le temps désagréable. Elles ont été en moyenne 2° au-dessus des normales.

Disparition…

Dans la journée de samedi, les gendarmes ont annoncé le lancement recherches pour retrouver un homme de 74 ans porté disparu à Notre-Dame-d’Oé. Atteint de la maladie d’Alzheimer, il avait quitté le domicile de son fils en milieu de matinée. Il a été localisé en fin de journée, sain et sauf. C’est vers 20h qu’on l’a découvert du côté d’Auchan à Saint-Cyr-sur-Loire. Un hélicoptère et une équipe avec un chien avaient été mobilisés.

Tensions à l’aéroport…

La police est intervenue dans l’aérogare ce samedi : 55 passagers sur 188 ont été refusés à l’embarquement d’un avion pour Marrakech. Leur motif pour aller au Maroc n’a pas été jugé impérieux, ou leurs pass sanitaires n’étaient pas valables, ce qui a entraîné des tensions avec les équipes sur place, certains souhaitant forcer l’embarquement. L’avion a décollé avec 3h de retard. Les passagers non acceptés ne seront à priori pas remboursés. Quelques personnes ont aussi été refusées du vol pour Porto.

Manifestation…

Encore un coup de l’ONG Greenpeace ce week-end, souvent sur le terrain pour porter l’attention sur ses combats écolos. Cette fois c’était pour la Journée nationale contre la déforestation. Les militants se sont rendus dans un supermarché pour sensibiliser les consommateurs au sujet de l’impact de certains produits.

Festival…

Une idée de sortie pour ce dimanche : le dernier jour du festival Les Courants BD à Saint-Ouen-les-Vignes près d’Amboise. 14e édition avec une trentaine d’auteurs venus dédicacer leurs œuvres.