StorieTouraine, 03/07/21 - 18 cas de variant Delta en Touraine ; Coups de marteau Rue du Commerce ; François Bonneau réélu président de région...

Et Wilfried Schwartz préside encore Tours Métropole...

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce samedi...

Point Covid...

Le variant Delta du coronavirus inquiète fortement le gouvernement au point que le ministre de la santé annonçait ce vendredi envisager l’idée d’augmenter les sites où un pass sanitaire serait exigé (mais pas les trains). D’après la préfecture tourangelle, 18 cas de cette souche venue d’Inde ont actuelmement été identifiés dans le département, très peu alors qu’on trouve en moyenne une dizaine d’infections quotidiennes en ce moment. Les deux premiers cas remontent au 15 juin.

Fait divers...

Vendredi vers 02h30, un homme a sorti un marteau et porté plusieurs coup à la tête d’une personne avec qui il avait une altercation Rue du Commerce à Tours. Repéré par les caméras de surveillance, il a été interpellé par la police municipale qui a également assisté la victime blessée. Le suspect, ivre, a été placé en garde à vue.

Politique...

La semaine dernière, le maire de La Riche Wilfried Schwartz qui préside Tours Métropole a annoncé son intention de démissionner de la tête de l’agglomération, officiellement pour privilégier ses mandats locaux à la ville et au Conseil Départemental. En réalité, il est poussé vers la sortie pour des difficultés avec ses collaborateurs, son directeur de cabinet a même porté plainte pour des violences. Après une réunion avec les 22 maires de la collectivité jeudi, on apprend que l’élu va rester en poste au moins jusqu’en septembre, le temps que des négociations aboutissent pour lui trouver un remplaçant (droite et gauche ont bien du mal à se mettre d’accord). En attendant, il sera entouré des maires de Joué, Chambray, Saint-Avertin, Tours et Fondettes pour apaiser les tensions. Notre analyse est à lire sur 37 degrés.

Conseil Régional...

Arrivé largement en tête du second tour des élections régionales dimanche 27 juin, le socialiste François Bonneau a été réélu à la tête de l’institution ce vendredi. Son dernier mandat, a-t-il immédiatement annincé (il s’achèvera en 2028 quand il aura 74 ans). A noter que la présidence de la commission des finances ira à un membre de l’opposition : le LR Nicolas Forissier. Le Touangeau Jean-Patrick Gille aura un poste de vice-président (à l’emploi et la formation professionnelle), lui qui n’en disposait pas dans la dernière mandature et qui a aussi une vice-présidence à la Métropole. La Tourangelle Temanuata Girard sera en charge de l’agriculture, son milieu puisqu’elle a une exploitation et milite à la Confédération Paysanne. Gaëlle Lahoreau aura aura en charge la démocratie permanente.

Départs en vacances...

Premier week-end chargé sur les routes en ce début juillet... Bison Futé voit orange ce samedi. Le trafic s'annonce dense sur l'A10 en direction du sud.

Cinéma...

Ce vendredi nous avons évoqué la séance de cinéma en plein air d’Esvres (le film Mary et la fleur de la sorcière). En raison du mauvais temps, la projection est décalée à la salle des fêtes, à partir de 21h. Accès gratuit.

Concert...

Un spectacle de Lara Fabian est annoncé à Tours pour le 30 septembre 2022. Les réservations sont ouvertes.