La magie du Tour de France a opéré

Témoignages de passionnés...

Pour eux le passage du Tour de France dans une ville proche de leur quotidien est un événement à ne pas manquer. C’est là la force l’événement : donner l’envie à tout à chacun de se l’approprier avec un certain enchantement. Ce jeudi à Tours, la magie a opéré de nouveau, témoignages :



Salma et Roaa

“Il se passe beaucoup de choses à Tours, et on découvre le Tour de Fance pour la première fois. Pour nous qui sommes là depuis seulement 4 ans, cela représente la France. On est impressionné par la foule et l’organisation qu’il y a pour une compétition sportive”

Clément et Robin, 20 ans

Clément “je fais du vélo, je suis un passionné. Donc je viens d’abord voir la course en tant que pratiquant, mais c’est aussi un symbole, la plus grande course que l’on puisse voir.”

Bernard, 62 ans

“Quand le tour passe pas trop loin, je viens voir. Quand j’étais môme j’y allais tout le temps. Moi-même je suis cycliste, je regarde le Tour depuis toujours, c’est une grande fête populaire. Et puis c’est surtout pour l’ambiance, parce que les coureurs ont ne les voit finalement pas beaucoup. J’espère que Alaphilippe va gagner”

François 62 ans, Clément et Guillaume (6 et 4 ans).



“Retraité, et cycliste, j’amène mes deux petits-enfants Clément et Guillaume de 6 et 4 ans, pour leur faire découvrir le Tour et son ambiance.”

Pascal Montagne