Finalement, pas de pass sanitaire obligatoire pour la Foire de Tours

Elle a débuté ce vendredi.

Encore un changement de cap pour la Foire de Tours :

Ce jeudi, on vous parlait d'une déception pour Tours Evénements qui organise les 100 ans de la Foire de Tours dès ce vendredi 2 juillet... Lla société annonçait la nécessité de présenter un pass sanitaire pour entrer sur le site du Parc des Expositions et sur le village gastronomique. En début de semaine, elle assurait pourtant l’inverse sur son site Internet.



En clair, ça voulait dire montrer le résultat négatif d’un test PCR ou antigénique, un certificat de vaccination complet (une dose faite il y a au moins 28 jours pour le Johnson & Johnson, deux doses pour les autres, avec une 2e injection datant d’au moins deux semaines) ou un certificat de rétablissement post-Covid remontant à moins de 6 mois pour venir sur place.



Tours Evénements disait déplorer cette situation, d’autant que juste à côté la Fête Foraine n’est pas soumise à la même mesure. La décision d’imposer le pass sanitaire à la Foire a été édictée ce 1er juillet « malgré la présentation d’un protocole sanitaire des plus stricts et certifié » (pas plus de 1 000 personnes en même temps dans chaque hall, 4 800 visiteurs en simultané sur tout le site).



Un cadeau empoisonné pour la Foire, reportée 5 fois depuis le printemps 2020 et qui fête son 100e anniversaire. Mais ce vendredi soir, nouveau revirement de situation : plus besoin de pass sanitaire pour entrer sur place, il faut juste ne pas dépasser 1 000 personnes en simultané dans les halls. Pour le reste du site, aucun contrôle de jauge. Les gestes barrières doivent quand même être respectés. De quoi faire revenir du monde car le lancement a été très timide ce vendredi dans la journée...