Foire de Tours, Art en Troglo, Fête des Berges… 11 événements tourangeaux indispensables ce week-end

Et un festival culturel gratuit à Saint-Avertin.

Chaque vendredi, Info Tours vous propose une sélection des sorties du week-end en Indre-et-Loire. Voici ce qu’on vous propose jusqu’au 4 juillet… Vous allez voir, le nombre de propositions est assez dense !

------------------

Foire de Tours…

Bon anniversaire à l’événement qui fête ses 100 ans en 2021. Il ne se déroule pas à ses dates habituelles à cause de la crise sanitaire mais l’esprit reste là avec des centaines d’exposants dans les différents halls, un village gastronomique (3 fois plus petit que d’habitude) et des concerts dans l’esprit de l’American Tours Festival pour ce premier week-end. L’entrée est gratuite avec un pass sanitaire et le port du masque est obligatoire.

Au bord de l’eau…

Véretz accueille sa traditionnelle Fête des Berges dimanche au bord du Cher. Et c’est la 12e édition. Les animations s’articuleront autour d’ateliers nature, de balades sur et au bord du Cher, de concert(s), spectacles de rue et animations artistiques. Avec l’arrivée cette année de nouveautés telles que le « Marché des Berges », des courses de canoës sur le Cher et la participation de nouvelles associations Véretzoises. Samedi, une action de nettoyage des bords de la rivière précédera la manifestation (9h-12h, rendez-vous à l’aire de pique-nique des Isles). Dimanche début des festivités à 10h avec une randonnée et une course de canoë, balades en canoë et paddle de 14h à 18h30 à l’Embarcadère des Isles, ou en fûtreau jusqu’à 22h30. Possibilité aussi de promenades en calèche, spectacles à partir de 15h30, illuminations jusqu’à minuit, feu d’artifice à 23h. Plus d’infos sur le site de la ville.

Au milieu des pierres…

On file à Saint-Etienne-de-Chigny pour un bel événement artistique sur deux jours samedi et dimanche : l’Art en Troglo. C’est la 12e édition avec une vingtaine d’étapes pour découvrir des expos au cœur du patrimoine troglodyte des bords de Loire dans la partie ouest de Tours Métropole. Vous verrez des sculptures, de la céramique, du vitrail, des dessins, des photos, de la peinture… Accès libre. Le parcours complet fait 4,5km. Un minibus gratuit est dispo pour vous aider à faire le chemin il suffit de lui faire signe. Un concert est prévu au centre-bourg samedi à 21h, avec une ambiance années 50. Également restauration et buvette. Infos sur Facebook : https://www.facebook.com/LArt-en-Troglo-106635780861521

Festival écologique…

Tours accueille la première édition de Faites la Biodiversité, festival culturel qui parle aussi beaucoup d’environnement. On y trouvera notamment le spectacle « Des jardins et des hommes » qui mêle textes sur l’écologie et musique classique, ou comment raconter une écologie historique et artistique sur des airs de Bach, Schubert et de Chopin. Imaginé par le pianiste et écrivain Patrick Scheyder, le concept est simple : un jardin, un piano et un comédien. Mais aussi, des concerts des chœurs de l’opéra de Tours, des représentations théâtrales, des visites guidées, des cours de QI Gong, des siestes musicales, un concert de Christina Goh en plein air… Rendez-vous au bois des Hâtes, autour de la Gentilhommière. Les animations débutent à 10h les 2 jours. On vous conseille la sieste musicale samedi de 13h à 15h, ou de 16h30 à 18h30 (puis dimanche 13-16h). A 20h30 échappée en forêt au crépuscule (réservation obligatoire). Plus d’infos sur www.tours.fr.

Spectacles gratuits…

La ville de Saint-Avertin ouvre sa guinguette ce week-end, dans un cadre très agréable au bord du Cher, au bas du Boulevard Paul Doumer. Mais la commune propose aussi une série d’événements culturels jusqu’à dimanche. Au programme : fanfare, chorale, jukebox participatif, batucada, cinéma plein-air, spectacle aquatique, théâtre musical, spectacle jeune public, roulotte imaginative... Tout est gratuit. Ça se passe Place de l'Eglise, Jardin des rives, Domaine de Cangé, Place des Onze Arpents. Par exemple ce vendredi ciné plein air à Cangé (22h), spectacle jeune public et fanfare samedi à 16h30 au Jardin des Rives (16h au même endroit dimanche) puis spectacle aquatique à 18h à la guinguette. Détails sur le site de la ville.

Festival ensoleillé…

Saint-Pierre-des-Corps organise un festival estival sur trois week-ends, dont le premier ce samedi 3 juillet. Ça commence à 10h30 au Square Gambetta avec des lectures pour les 0-4 ans, un spectacle de magie puis de la musique traditionnelle des Balkans, de quoi occuper la matinée jusqu’à midi. De 15h à 19h on se dirige au Stade Camélinat avec un spectacle de hip-hop par la Cie Espace des Sens puis le retour de la musique des Balkans. Au même endroit : du théâtre comique autour du marathon et le karaoké festif des Scouts du Bœuf à 1 000 Pattes.

Festival Médiéval…

Le Château des Brétignolles d’Anché organise une fête sur deux jours qui réunira un marché médiéval et artisanal, qui inclut aussi bien des artisans du cuir, que des créateurs de bijoux féeriques, de chapeaux médiévaux, grimoires en cuir, cabinet de curiosité, mais aussi un petit salon littéraire, avec des auteurs historiques, médiévaux, de l’imaginaire, fantastique… Et aussi : jeux médiévaux en bois pour les enfants, ateliers et démonstrations de cuisine médiévale, de combat à l’épée, de chirurgie médiévale,… et des déambulations musicales accompagnées de danses et aussi de chien-loup… C’est à partir de 10h. Entrée : 5€. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Château du Plessis…

Le monument larichois poursuit son festival estival En Attendant les Beaux Jours… Les artistes résidents auront carte blanche samedi de 16h à 20h avant un concert de Rubin Steiner à 21h. Dimanche à 16h, théâtre jeune public avec la pièce L’Enfant fourmi puis une conférence historique à 17h et un concert à 19h. Infos et réservation (conseillée) au 02 47 38 29 29.

Festival solidaire…

Chinon accueille l’événement Débit de Solidarité vendredi et samedi (accès à prix libre). Un week-end de spectacles, de concerts et d'artisans d'art pour soutenir l'association "Hospitalité chinonaise aux migrants" dont le but est d'apporter un soutien durable aux migrants du Chinonais. Tout se déroule à l’Espace Rabelais. Dès 20h vendredi, deux concerts : No More Winters côté blues rock et Syrano côté rap (concert dessiné). Dimanche animations dès 11h avant le rock de Johnny Montreuil à 20h30.

Visites gratuites…

Samedi et, les musées de la ville de Tours sont gratuits. Cela concerne le Musée du Compagnonnage, le Muséum d’Histoire Naturelle avec son expo araignées et le Musée des Beaux-Arts.

Cinéma en plein air…