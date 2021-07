Finalement, un pass sanitaire obligatoire pour la Foire de Tours

Elle débute ce vendredi.

C’est une déception pour Tours Evénements qui organise les 100 ans de la Foire de Tours dès ce vendredi 2 juillet... Ce jeudi soir, la société annonce qu’il faudra finalement présenter un pass sanitaire pour entrer sur le site du Parc des Expositions et sur le village gastronomique. En début de semaine, elle assurait pourtant l’inverse sur son site Internet.



En clair, si vous voulez voir les exposants dans les halls, un concert en extérieur ou l’ambiance autour des bars des restaurants, vous devrez d’abord présenter le résultat négatif d’un test PCR ou antigénique, un certificat de vaccination complet (une dose faite il y a au moins 28 jours pour le Johnson & Johnson, deux doses pour les autres, avec une 2e injection datant d’au moins deux semaines) ou un certificat de rétablissement post-Covid remontant à moins de 6 mois.



Tours Evénements dit déplorer cette situation, d’autant que juste à côté la Fête Foraine n’est pas soumise à la même mesure. La décision d’imposer le pass sanitaire à la Foire a été édictée ce 1er juillet « malgré la présentation d’un protocole sanitaire des plus stricts et certifié » (pas plus de 1 000 personnes en même temps dans chaque hall, 4 800 visiteurs en simultané sur tout le site).



A noter que le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour les enfants de moins de 11 ans. Les autres doivent venir avec une pièce d’identité.



Un cadeau empoisonné pour la Foire, reportée 5 fois depuis le printemps 2020 et qui fête son 100e anniversaire. Elle prévoit tout de même de nombreuses animations dont des concerts avec ambiance américaine pour son 1er week-end et des événements à l’ambiance japonaise quelques jours plus tard. Le village gastronomique sera lui trois fois plus petit que d’habitude mais bien maintenu, avec des tables pour se restaurer assis et éviter les attroupements.