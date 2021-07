Le grand album souvenir du Tour de France à Tours et Rochecorbon

La 6e étape est partie de la Place Anatole France.

C’était une journée pour les sprinteurs et elle a souri... à un sprinteur. Le Britannique Marc Cavendish a remporté l’étape Tours-Châteauroux au sprint ce jeudi, après 3h30 et 160km d’effort sur les routes d’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et de l’Indre. C’est la 32e fois qu’il gagne sur la grande boucle et la 2e cette année... Le Français Nacer Bouhanni est 3e. Mathieu Van der Poel reste maillot jaune.



Avant le départ, c’est un autre tricolore qui a été acclamé depuis Tours : Julian Alaphilippe, éphémère maillot jaune après la première étape, et qui a des attaches dans le Berry. Plusieurs milliers de personnes avaient fait le déplacement pour le voir lui et les autres concurrents de l’épreuve reine du vélo mondial, avec la déception de ne pouvoir applaudir le Tourangeau Cyril Lemoine blessé lors d’une chute samedi dernier.



La fête était très belle, avec du soleil. Dès 10h il y avait pas mal de monde pour le début des animations Place Anatole France. La caravane publicitaire s’est élancée vers midi, les coureurs se sont présentés sur le podium 45 minutes plus tard et ont pris le départ à 13h50... Ils ont fait 3km de balade jusqu’à Riochecorbon avant le départ réel de l’étape au niveau de l’arrêt de bus Saint-Georges, là-encore avec beaucoup de monde au bord de la route.

Revivez cette journée avec les photos de Claire Vinson et Pascal Montagne :