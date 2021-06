Bals, spectacles enflammés… Le programme du 14 juillet à Tours (sans feu d’artifice)

Il y aura 3 zones pour faire la fête.

Cette année, ce n’est pas à Tours qu’il faut aller pour voir un feu d’artifice du 14 juillet. Comme en 2020, le spectacle pyrotechnique de la Fête Nationale est annulé par la municipalité pour éviter un trop gros rassemblement en cette période de crise sanitaire. Des communes plus petites vont quand même en organiser comme Neuillé-Pont-Pierre ou Hommes, avec reflets sur les célèbres lacs.

Cela dit, Tours va quand même célébrer le 14 juillet… Un peu avec le même schéma que ce qu’elle voulait faire pour la Fête de la Musique (une manifestation annulée à cause de la pluie). Ainsi, la mairie a défini trois zones avec des animations : une au nord, une au centre et une au sud. Trois lieux… « comme les trois couleurs du drapeau, unifiées par les roulements de tambours de la compagnie Transe Express, lesquels défileront dans chacun d’entre eux. » Il y a donc la Place Andy Warhol au nord (à proximité du Beffroi), la guinguette Tours-sur-Loire au centre et l’Ile Balzac pour Tours-Sud.

Le programme est le suivant : au Beffroi, on aura droit à une ambiance village façon décor de film de Jacques Tati donc un chapiteau multicolore, rempli de lampions. On pourra y déguster un buffet républicain et profiter d’une démonstration de swing façon bal avec l’association Swing & Shout. Les tambours de Transe Express passeront dès 18h30, le bal débutera 1h plus tard, soirée DJ à 21h30, spectacle de feu à 23h avec la Cie Belizama.

A Tours-sur-Loire, passage des tambours de Transe Express dès 12h30, spectacle théâtre de rue à 16h avec une parodie des films des années 50 à 70 par la Cie Maboul Distorsion, et enfin bal populaire dès 21h.

Enfin l’Ile Balzac passera en mode bleu-blanc rouge dès mardi 13 avec une kermesse décalée sur deux jours (confettis, salon de beauté, boom rock, vinyles et boules à facettes). Un spectacle de feu du Professeur Fumerolles sera donné le 14 à 22h30. Le pitch : Sous la forme d'un exposé détaillé, le professeur évoque dans une fascination communicative, tous les attributs du feu, ses origines, son utilisation et son action depuis des millénaires. Pour illustrer son propos, il s’est entouré de flammes, de bougies, d’allumettes, de briquets, de chalumeau et autre brasier. Ce sera suivi du passage des tambours à 23h puis d’un défilé de lanternes célestes.

Il ne vous reste plus qu’à choisir votre camp de base.

Crédit photo : Cie Belizama.