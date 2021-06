StorieTouraine, 30/06/21 – Reprise au Centre Aquatique du Lac ; Retour des Nuits Renaissance à Tours ; Vandalisme à Beaulieu-lès-Loches…

Et un changement pour les fans de Patrick Bruel.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mercredi…

---------

La reprise…

La dernière fois que le Centre Aquatique du Lac de Tours a accueilli du public c’était en octobre 2020… Entre le confinement et les problèmes techniques, il est resté fermé plus de 8 mois mais a rouvert quasi complètement ce mercredi (pas encore son toboggan, les travaux seront terminés en fin de semaine, idem au bassin éducatif). Des créneaux de baignade sont disponibles de 7h à 21h en semaine et de 9h à 19h le week-end. Le site peut accueillir 1 500 personnes en simultané et les réservations sont conseillées sur www.moncentreaquatique.com. Parmi les nouveautés : des jeux à disposition sur l’espace herbe extérieur. Il y aura aussi des cours de natation tout l’été, pour les petits et pour les grands.

Lumière !

Ce mercredi c’est aussi le retour du spectacle nocturne sur la façade du Musée des Beaux-Arts de Tours, les Nuits Renaissance (3e saison). Un événement gratuit 7 jours sur 7 mais sur réservation en raison de la crise sanitaire. Il faut prendre ses places au plus tôt une semaine à l’avance sur www.tours.fr. Horaire du spectacle : 22h45 jusqu’à fin juillet puis 22h15 en août.

Vandalisme…

C’est un des événements artistiques phares de l’été dans le Lochois et il organise sa 7e édition en 2021 : l’exposition Beau Lieux de l’association B2X. Ce mercredi, elle dénonce d’importants dommages sur plusieurs œuvres en place autour de Beaulieu-lès-Loches, dans les prairies du Roy. Parmi elles des créations d’enfants. Une plainte a été déposée.

Fait divers…

Ce mercredi vers 1h45 du matin une patrouille de la police municipale de Tours a été sollicitée par un jeune homme victime d’un vol sur les bords de Loire. Il avait été agressé par un individu menaçant muni d’un couteau à cran d’arrêt. L’auteur des faits a été interpellé peu après et placé en garde à vue au commissariat.

Handball…

Les joueuses du CTHB connaissent leur calendrier pour la prochaine saison du championnat LBE dont elles ont fini 4e cette saison. Premier match le mercredi 8 septembre à Paris, avant de recevoir Metz le 18 ou le 19 puis Besançon le week-end suivant. La saison régulière s’achèvera le 21 mai

Concert…

Patrick Bruel devait venir à Tours 2 soirs de suite les 21 et 22 septembre. Finalement il sera au Palais des Congrès le mercredi 22… et le 1er avril 2022. La date du 21 est donc reportée au printemps. Les billets déjà achetés sont valables pour ce concert, ou remboursables.