Tout ce qu’il faut savoir avant l’étape du Tour de France en Touraine

Elle se déroule ce jeudi au départ de Tours.

C’est inédit depuis 2013 : le Tour de France fait étape en Indre-et-Loire avec un départ de Tours ce jeudi 1er juillet direction Châteauroux 160km plus loin, via Chançay, Amboise, Chenonceaux, le Zoo de Beauval ou encore Nouans-les-Fontaines dans le Lochois. La course devrait durer environ 3h30 entre 13h50 avec son lancement Place Anatole France et l’arrivée dans l’Indre. Au total, le peloton va traverser une petite quinzaine de communes du département, principalement entre Tours et Chisseaux avant son incursion de 8km dans le Lochois en milieu d’étape. Un parcours taillé pour les échappées… ou les sprinteurs. L’avenir le dira.

Ce qui nous intéresse c’est l’organisation de cette étape et les conséquences sur la vie quotidienne car le Tour de France est une énorme machine. Concrètement, il faut savoir que son passage entraîne la privatisation des routes empruntées pendant quelques heures. La circulation y est donc interdite. Et à cela s’ajoutent des consignes sanitaires comme l’obligation de porter le masque… même loin des villes et même si on est en extérieur. L’utilisation de drones est par ailleurs interdite sous peine de saisie. De même que l’utilisation ou le transport d’artifices, et ce dans un périmètre de 100m autour du parcours (des annonces de la préfecture d’Indre-et-Loire faites ce mardi).

Plus de 500 policiers, gendarmes et pompiers mobilisés

Pour assurer la sécurité du public et des coureurs, il sera interdit de se masser sur le Pont Mirabeau de Tours et le pont au centre d’Amboise, de peur de voir du monde tomber à l’eau. De même, interdiction de se placer dans les 2 virages à 90° empruntés par la course à Amboise et La Croix-en-Touraine. Des barrières seront placées de la Place Anatole France au Pont de Fil à Tours puis sur toutes les intersections.

Les restrictions de circulation débutent ce mercredi dans l’après-midi avec l’interdiction de la Place Anatole France ou de la Rue des Tanneurs vers 17h. La police municipale enlèvera les véhicules qui resteraient garés dans le secteur. Les installations du matériel pour le départ de Tours débuteront vers 19h et se poursuivront jusqu’à 4h du matin sous bonne garde de la police. Les premiers semi-remorques arriveront vers 22h-23h en provenance de Laval. Après une pause entre 4h et 6h du matin, le balai des techniciens reprendra pour que tout soit près à l’ouverture du village départ vers 9h.

Des conseils de prudence au bord des routes

Le secteur d’Anatole France ne sera pas le seul à être bouclé. Le Boulevard Preuilly sera lui aussi fermé car il accueillera les véhicules de la caravane publicitaire. A noter qu’une partie du staff technique de l’épreuve sera lui basé au Parc Expo et fera la navette vers le centre-ville. Pour assurer cette logistique, la circulation et la sécurité du public (rapport au plan vigipirate toujours en action), la police tourangelle mobilise 150 personnels et reçoit le renfort de la compagnie de CRS de Poitiers. Les gendarmes mobilisent le quart des équipes tourangelles soit 250 hommes et femmes, dont 200 pour surveiller les intersections et les routes. A cela il faut ajouter 16 renforts de Clermont-Ferrand centrés sur Amboise et les équipes de gendarmerie embarquées avec le tour, qu’elles soient en encadrement des coureurs ou chargées de la prévention dans la caravane publicitaire.

Il faut savoir que les routes seront fermées environ 30 minutes avant le passage de la caravane publicitaire et ne rouvriront que 20 à 30 minutes après le passage de la voiture balai pour éviter tout accident (donc sur un créneau 11h20-15h30 en général, jusqu’à 18h pour le centre de Tours). Le défilé des véhicules de marques qui s’élancera à 11h55 durera à lui seul 1h30 de façon ininterrompue, et les autorités préviennent : entre son épilogue et l’arrivée de la course il faut rester prudents car de nombreux véhicules d’organisation peuvent débouler à pleine vitesse, « surveillez bien les enfants car les rétroviseurs sont à hauteur de leur tête » souligne la préfecture.

Cloquez ici pour lire l’article détaillé sur les perturbations à Tours et Amboise

Justement, en cas d’accident les pompiers d’Indre-et-Loire ont aussi leur propre dispositif : 70 volontaires en renfort, prépositionnés dans 8 centres de secours pour partir rapidement en cas d’alerte. 2 bateaux seront aussi en veille sur la Loire. A Tours, un médecin et un infirmier seront mobilisés dans un bus vaccination qui proposera des injections anti-Covid Pfizer sans rendez-vous de 8h30 à 13h (il suffit de venir avec sa carte Vitale).

Concernant les animations, elles seront réellement lancées vers 10h même si quelques petites choses se passeront avant. La présentation des équipes avec le défilé des coureurs est prévu à 12h40. Le Pont Wilson accueillera un marché de producteurs jusqu’à 15h, la Place Choiseul une animation golf et le Haut de la Rue Nationale un village vélo. 1 000 personnes pourront se masser dans 3 fan zones distinctes : 1 000 au village, 1 000 face au podium, 1 000 sur la ligne de départ. A noter que le départ réel, là où on lance le chrono, est prévu sur la commune de Rochecorbon, au niveau de l’arrêt de bus St Georges qui se situe Quai de la Loire.

Olivier Collet