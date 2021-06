[En vitrine] Rue Colbert, un concept store pour faire le tour d’Europe

Avec des vêtements, des cosmétiques, des objets déco…

[En vitrine] c’est la rubrique d’Info Tours consacrée à l’actualité commerciale en Indre-et-Loire.

Connaissez-vous les produits cosmétiques pour prendre soin de ses tatouages ? Aimeriez-vous accrocher un cercle mural dans votre salon ou la chambre des enfants ? Voilà le genre de choses que l’on trouve dans la boutique de Sélima Penven, au 117 Rue Colbert à Tours.

Ouvert en décembre 2020, ce magasin suit la logique des concept store : un patchwork de marques, des produits qui évoluent régulièrement, des articles qu’on ne trouve pas ailleurs… Sa dirigeante a un temps travaillé dans la finance et a suivi une carrière d’agent d’artiste. Tourangelle depuis 2012 après avoir suivi son conjoint, elle a eu envie de lancer son propre projet, une échoppe qui lui ressemble dans une rue qu’elle aimerait voir un peu moins centrée sur les bars et les restaurants, et un peu plus sur la flânerie et les trouvailles.

De fait, malgré une surface riquiqui, For You Her ne manque pas de petits trésors telle cet amplificateur rétro sur lequel il suffit de poser son téléphone portable pour qu’il en sorte un son niquel, sans électricité ni batterie, juste la magie d’une belle enceinte. On pourrait aussi parler de ces robes fleuries, de bougies en cire naturelle aux senteurs chocolatées, de parfums pour la maison comme pour le linge, des chaussures pour hommes, des produits pour entretenir la barbe, d’une belle lampe en porcelaine, d’objets déco à base de fleurs séchées… La liste est longue. Parfois insolite comme cette bougie-chaussure…

Pour remplir ses étagères, Sélima Penven se base sur ses goûts, sur ses folies et chine un peu partout en Europe : beaucoup les Pays-Bas, pas mal le Danemark parce qu’elle aime l’esprit nordique… Mais elle a aussi des marques espagnoles ou belges, et puis des fournisseurs asiatiques. Certains produits sont faits main, d’autres en série très limitée, il y a des articles vegan… En tout cas l’objectif c’est d’être « toujours à prix abordable » assure la commerçante qui espère organiser régulièrement des événements avec des artistes pour faire vivre le lieu.