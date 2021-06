StorieTouraine, 29/06/21 – Un décès après une sortie champignons ; Jugement en septembre pour les Gilets Jaunes du Fouquet’s ; Grève SNCF jeudi…

Et un point Covid.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mardi.

-------------

Accident…

Le parquet de Tours réclame une autopsie après la mort d’un homme de 61 ans dans la nuit de lundi à mardi à Avrillé-les-Ponceaux. Il a été retrouvé dans la soirée en forêt, endroit dont il est propriétaire et où il était parti chercher des champignons. La cause du décès est donc mystérieuse. Il pourrait néanmoins s’agir d’un malaise.

Justice…

Ce lundi, deux Gilets Jaunes tourangeaux se voyaient rejuger en appel à Paris, deux ans après l’épisode du Fouquet’s. Ambre et Franck étaient accusés d’avoir volé des objets du restaurant parisien lors d’une manifestation sur les Champs-Elysées, un rassemblement qui avait dégénéré entraînant le saccage de l’établissement. Le couple assure qu’on l’a autorisé à prendre le matériel, mais la justice a estimé qu’il était coupable de vol et l’a condamné à un mois de prison avec sursis en première instance. Après le procès en appel, les réquisitions sont plus légères : 1 000€ d’amende chacun. Le délibéré est attendu le 13 septembre.

Point Covid…

Les cas de nouvelles infections étaient déjà très bas… Ils diminuent encore : 60 du 20 au 26 juin en Touraine, soit 0,6% de tests positifs. Près de 10 000 dépistages ont été effectués en 7 jours dans le département. 14 personnes restent hospitalisées en service de médecine classique, 10 en réanimation. Concernant la vaccination, 325 000 personnes ont reçu au moins une dose dans le département. 188 500 en ont eu deux. Le nombre de candidats à la piqûre poursuit sa baisse.

Grève SNCF…

Attention aux perturbations sur les rails ce jeudi 1er juillet… Un mouvement national de grève s’annonce à la SNCF. Et il aura des répercussions dans la région. Minimes cela dit… Au départ de Tours, seul l’axe vers Nevers devrait être perturbé avec au moins 60% des circulations garanties. Autres difficultés annoncées d’Orléans vers Châteauroux et Nevers. Service normal sur les autres axes. Les prévisions détaillées seront connues au plus tard mercredi à 17h.