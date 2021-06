Qui sont les 18 élus tourangeaux du nouveau Conseil Régional ?

11 font partie de la majorité de gauche.

Depuis dimanche soir on sait que le socialiste François Bonneau a largement remporté les élections régionales en Centre-Val de Loire. L’institution reste donc à gauche comme c’est le cas depuis 1998… et le Loirétain rempile pour un 3e mandat. Avec 39% des suffrages et 44% en Touraine il s’offre même la possibilité d’avoir la majorité absolue dans l’assemblée, soit 42 élus sur 77.

L’Indre-et-Loire aura 18 représentants et représentantes à Orléans… Info Tours vous propose de découvrir leurs noms. Certains siégeaient déjà comme les socialistes de Tours Jean-Patrick Gille et Cathy Münsch-Masset (qui devrait abandonner son poste de vice-présidente aux lycées pour se consacrer à son mandat de 1ère adjointe à Tours et de vice-présidente à Tours Métropole) mais aussi Christine Fauquet dans l’opposition (la maire centriste de Saint-Règle, actuellement en convalescence après un accident de la route). D’autres font leur entrée pour la première fois, dont les membres des listes du Rassemblement National et La République En Marche / MoDem.

La première réunion officielle du nouveau Conseil Régional du Centre-Val de Loire est prévue vendredi. C’est là que l’on connaître les vice-présidences, notamment celles qui reviennent à la Touraine.

Voici la liste :

Les 11 personnalités issues de la liste de gauche de François Bonneau :

Temanuata Girard, Jean-Patrick Gille (photo), Gaelle Lahoreau (qui était N°1 de la liste tourangelle de Charles Fournier avant la fusion avec les socialistes), Aymeric Compain, Isabel Teixeira, Mohamed Moulay, Catherine Gay, Pierre-Alain Roiron (maire de Langais), Betsabée Haas (élue à Tours), Guillaume Crépin, Cathy Münsch-Masset

Les 3 personnalités issues de la liste de Nicolas Forissier (LR-UDI) arrivée en 2e position :

Frédéric Augis (maire de Joué-lès-Tours), Christine Fauquet, Marc Angenault (maire de Loches)

Les 2 personnalités issues de la liste d’Aleksandar Nikolic (Rassemblement National), arrivée 3e :

Lionel Béjeau (ex-élu à Tours), Régine Flaunet

Les 2 personnalités issues de la liste de Marc Fesneau (LREM-MoDem), arrivée 4e :

Perico Legasse (critique culinaire et journaliste), Sonia Pareux