StorieTouraine, 28/06/21 – Pas de pass sanitaire à la Foire de Tours ; Transfert de l’aéroport de Tours retardé ; Recrutements chez Action à Joué…

Et les résultats du Prix Maya.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce lundi…

---------------

Foire de Tours…

C’est la meilleure bonne nouvelle de la semaine : pas besoin de s’enfoncer un coton-tige géant dans le nez pour aller à la Foire de Tours 2021 du 2 au 11 juillet au Parc Expo. Les organisateurs annoncent que le pass sanitaire ne sera pas exigé à l’entrée. Sinon il aurait fallu venir avec un résultat de test PCR négatif, la preuve d’un vaccin fait en totalité depuis plus de deux semaines ou un certificat de rétablissement du Covid de moins de 6 mois. Tout cela ne sera pas nécessaire mais la Foire ne ressemblera pas à celle des autres années. Le village gastronomique sera réduit à un tiers de sa capacité, la consommation assise encouragée et le masque obligatoire. Des concerts et nombreuses animations sont tout de mêmes prévus. L’affluence sera limitée à 4 800 personnes à l’instant T, et 1 000 par hall.

Décalage pour l’aéroport de Tours…

Depuis de nombreux mois, on sait que l’armée va transférer la gestion du contrôle aérien de l’aéroport de Tours à la Direction Générale de l’Aviation Civile tout en cédant une grande partie de ses terrains. La date officielle du changement était fixée au 1er juillet… Cela prendra finalement 3 mois de plus pour raisons administratives (en raison d’un retard sur la publication d’un décret d’application du Conseil d’Etat). En attendant ça ne change rien : les vols Ryanair, les avions d’affaire ou sanitaire circulent normalement. Les travaux d’aménagement du site se poursuivent aussi pour délimiter les terrains que l’armée garde et ceux qu’elle laisse au civil (220ha).

Recrutement…

La marque Action va ouvrir un nouveau magasin à Joué-lès-Tours et recrute 11 personnes dont 8 en CDI, entre 24 et 35h par semaine selon les postes. Pour vous inscrire et participer au processus d’embauche, appelez le 02 47 77 44 71.

Prix littéraire…

C’est une récompense créée à Tours : le Prix Maya pour les ouvrages animalistes. Le jury composé de 5 personnalités investies dans la défense de la cause animale - Yolaine de La Bigne , fondatrice de l’Université d’été de l’animal ; Sophie Choquet, rédactrice en chef du magazine Virage de l’ AVF Association végétarienne de France ; Audrey Jougla, fondatrice de l’association Animal Testing ; Camille Silvert, Chargée de rédaction pour L214 Education ; Sophie Wyseur, vice-présidente de l’association Code Animal annoncent les ouvrages lauréats 2021 :

Meilleur Roman Animaliste 2021 : Mama Red de Bren McClain, Éditions Le Nouveau Pont

Meilleure Bande dessinée Animaliste 2021 : Milagro - Sea Shepherd de Guillaume Mazurage, Éditions Robinson

Meilleur Ouvrage Animaliste Jeunesse 2021 : Oust, du balai de Vincent Dhuicque, en autoédition