StorieTravaux, 27/06/21 – Plusieurs perturbations à Tours et sur l’A10

Sans oublier les difficultés liées au Tour de France.

Chaque semaine, Info Tour fait le point sur les difficultés de circulation annoncées en Touraine histoire de vous aider sur vos trajets. Voici le programme à partir du 28 juin.

-------------------

Autoroute A10 :

Jusqu’au vendredi 9 juillet à 18h, jour et nuit : fermeture partielle de la bretelle d'entrée de l'échangeur Saint-Avertin (n°22), en provenance du rond-point de l'avenue du lac et en direction de Paris. Accès possible en provenance de la route de Saint-Avertin et de la rue de Grandmont. Suivre les déviations mises en place.

Le jeudi 1er juillet, de 9h à 15h : fermeture de la bretelle de sortie de l'échangeur Vouvray (n°20) en provenance de Bordeaux. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.

La nuit du jeudi 1er juillet au vendredi 2 juillet, de 21h à 6h : fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur Tours-Centre (n°21) en direction de Paris. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.

Autoroute A85 :

Durant 2 nuits (mardi 29 et mercredi 30 juin), de 20h à 6h : fermeture de la bretelle de sortie de l'échangeur Langeais (n°7), en provenance de Tours. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.

Tours :

Dès ce lundi, début de 3 semaines de travaux Rue des Frères Lumière et Rue du 1er Mai, afin de les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le stationnement sera perturbé.

En raison de travaux rue Marcel Gauthier mercredi, les arrêts de bus Place Rousseau, Wedells, La Borde et F. Le Borgne ne sont pas desservis par les lignes 12, C2, 65 et 71. Vous devrez vous reporter à l'arrêt provisoire situé rue de Larçay, où à l’arrêt Ste Radegonde situé Quai Paul Bert, où à l’arrêt Chaudron situé rue du Chaudron.

Tour de France :

Jeudi 1er juillet, le Tour de France traverse une partie de l’Indre-et-Loire dans le cadre de sa 6e étape reliant Tours à Châteauroux. Les routes empruntées par la caravane publicitaire et le peloton seront coupées dès le milieu de matinée entre Tours, Vouvray, Chançay, Amboise et Chenonceaux mais aussi dans la portion lochoise empruntée par la course après son incartade en Loir-et-Cher. Le trafic reprendra progressivement à partir de 14-15h.

A Tours, la circulation et le stationnement seront réglementés et/ou interdits par arrêté municipal sur un large périmètre autour du site de départ. De nombreuses rues et places seront concernées par une interdiction de stationner et de circuler du mardi 29 juin 18h au jeudi 1er juillet 18h. Ces interdictions incluront les berges et parkings du sud Loire, les parkings de surface et le parking souterrain débouchant sur la zone d’animation.

Des aménagements et déviations de circulation seront mis en place pour accéder aux hôpitaux et moyens de transport en commun. La circulation du tramway sera interrompue le 1er juillet de 8h30 à 17h entre la « place Choiseul » et la « Gare de Tours ». Les bus seront perturbés, notamment les lignes 4 et 12. Enfin, le 1er juillet, des traversées piétonnes sous contrôle seront possibles place Anatole France : rue des Tanneurs (rond-point des Mariniers), Place Anatole France (près de la ligne de tram), avenue André Malraux (intersection rue Voltaire). Les détails sur cette page du site de la ville de Tours.

Concernant Amboise, les coureurs y sont attendus vers 14h30.

Depuis le carrefour de Nazelles-Négron, route départemental RD952, la course empruntera les Ponts Maréchal Leclerc, le quai du Général de Gaulle, l’avenue des Martyrs de la Résistance, la rue Bretonneau, l’avenue Emile Gounin et se dirigera ensuite vers La Croix-en-Touraine La circulation de tous les véhicules sera interdite de 9h à 16h. Il sera interdit de traverser les voies de l’itinéraire de la course (sauf pour les services de secours et forces de l’ordre). L’Île d’Or sera bloquée toute la journée, le centre de vaccination Covid-19 fermé.

Le centre-ville d’Amboise sera piéton du quai du Général de Gaulle à la rue Louis XII. Les piétons peuvent circuler librement en empruntant les passages sur le parcours. Du mercredi 30 juin 20h au jeudi 1er juillet 16h, le stationnement sera strictement interdit des deux côtés des voies de l’itinéraire : sur la RD952, quai du Général de Gaulle, avenue des Martyrs de la Résistance, place Saint-Denis, rue Bretonneau, avenue Emile Gounin. Tout véhicule stationné dans ces zones du parcours sera mis en fourrière. Des parkings supplémentaires seront exceptionnellement ouverts : Avenue de Tours (près de la zone de covoiturage), boulevard Anatole France (face à l’école Jules Ferry) et sur le plateau des Châtelliers, rue Augustin Thierry.